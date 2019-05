Pesquisa concluye hubo indicios de manipulación de precios que alteraron datos de inflación en Chile

Imagen de archivo referencial de un letrero que anuncia los precios de los combustibles en una estación de gasolina Copec en Valparaíso, Chile. 12 de enero, 2015. REUTERS/Rodrigo Garrido

SANTIAGO, 17 mayo (Reuters) - El organismo estatal chileno de estadísticas informó el viernes que detectó indicios de manipulación de precios en los registros de tres meses de 2018 que alteraron la lectura de la inflación, al concluir una auditoría técnica sobre irregularidades.

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, informó a inicios de esta semana que habría un sumario interno para investigar las irregularidades, establecer motivaciones y sus efectos en la inflación, a la vez que suspendió al jefe del departamento de precios de la entidad.

“La investigación a los años 2016, 2017, 2018 y 2019 muestra que los indicios de manipulación se limitan a los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2018”, señaló un comunicado del INE divulgado el viernes por la noche.

En agosto la inflación debió ser 0,1% y no 0,2% como se informó. En septiembre también hubo indicios de manipulación pero no influyeron en la lectura de 0,3% mientras que en octubre no hay señales de manipulación, pero como consecuencia de la base de comparación con el mes previo se informó un 0,4% y debió ser un 0,5%.

“En el mes de noviembre hay indicios de manipulación en 113 registros, pero que no afectaron al IPC publicado”, precisó el INE.

Pattillo, en tanto, afirmó a periodistas que los indicios de manipulación no influyeron en el Índice de Precios al Consumidor general del 2018.

Además de manejar el censo poblacional, el INE es responsable de informar cifras de evolución del sector industrial, manufacturero y de producción de cobre, entre otros indicadores.

