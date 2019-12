Presidente Xi se vuelca hacia expertos en finanzas para controlar riesgos económicos en China

Foto de archivo. El presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. 23 de diciembre de 2019. Noel Celis/Pool vía REUTERS.

SINGAPUR/PEKÍN, 27 dic (Reuters) - Mientras China intenta lidiar con una desaceleración del crecimiento, el Gobierno se ha embarcado en una nueva estrategia colocando a expertos financieros en provincias para manejar los riesgos locales y reconstruir las economías de las regiones.

Desde 2018, el presidente Xi Jinping ha puesto a 12 exejecutivos en instituciones financieras dirigidas por el Estado o en entidades reguladoras a lo largo de las 31 provincias chinas,regiones y municipios, incluyendo algunos que han lidiado con casos de dificultades bancarias o de deuda.

Sólo dos de los máximos funcionarios provinciales tenían una experiencia similar en el área financiera antes de la reforma en el liderazgo chino de 2012, de acuerdo a investigaciones de Reuters.

Entre los expertos financieros recientemente promovidos está el vicealcalde de Pekín Yin Yong, un ex vicegobernador del banco central, y el vicegobernador provincial Liu Qiang, que trabajó en los bancos comerciales más grandes del país, desde Agricultural Bank of China al Bank of China.

Los funcionarios recién nombrados, que supervisarán economías más grandes que algunos países pequeños en el mundo, parecen colocar a los funcionarios en una vía rápida de ascenso en momentos en que China prepara cambios en su liderazgo para el 2022, cuando cerca de la mitad de los 25 miembros del Politburó podrían ser reemplazados.

Reporte de Keith Zhai en Singapur y Cheng Leng en Pekín, editado en español por Gabriela Donoso