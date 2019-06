ACTUALIZA 1-Colombia reduce emisión de deuda interna para 2019, mantiene meta fiscal

(Actualiza con datos y consolida despachos) BOGOTÁ, 13 jun (Reuters) - Colombia redujo su meta de endeudamiento interno en el mercado de capitales para este año, mientras que mantendrá su objetivo de déficit fiscal y de crecimiento económico, informó el jueves el Ministerio de Hacienda. El organismo redujo la meta de emisión de títulos de deuda pública TES para el 2019 a 35,3 billones de pesos (10.813 millones de dólares), frente a una previa de 40,4 billones de pesos. De ese monto, bajó la colocación de TES por subasta a 21 billones de pesos (6.432,8 millones de dólares), frente a un objetivo anterior de 27 billones de pesos. La menor emisión se compensará con excedentes y operaciones de manejo de deuda que no se realizarán en el mercado, con las que buscará a la vez reducir el costo de la deuda, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al hacer la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. El funcionario explicó que si bien tienen previsto realizar privatizaciones de algunos activos del Estado por entre 15 y 20 billones de pesos en los próximos cinco años -de los cuales unos 6,3 billones de pesos serían en el 2019-, no hay afán porque existe un exceso de liquidez de entre 50 y 60 billones de pesos. El ministerio dejó estable para 2019 en 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) su objetivo de déficit fiscal del Gobierno Nacional Central y en un 3,6 por ciento el de expansión de la economía. En una entrevista con Reuters el lunes en la noche, Carrasquilla había anticipado la estabilidad en las metas fiscales y de crecimiento. Pero la entidad elevó su proyección de déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos a un 4,1 por ciento del PIB, desde una estimación previa de 3,5 por ciento. Mientras, el Gobierno estableció una meta de emisión de bonos en el mercado internacional de capitales para el próximo año por 1.750 millones de dólares. Las siguientes son las metas del plan financiero: Meta Meta Meta Meta previa revisada 2020 2021 2019 2019 PIB 3,6% 3,6% 4,0% 4,2% Déficit Fiscal Gobierno 2,4% 2,4% 2,2% 1,8% Nacional Emisión total Títulos 40,4 35,3 30,1 ---- TES (blns ps) Colocación TES subasta 27 21 23 ---- (blns ps) Emisión Bonos Externos 2.000 2.000 1.750 ---- (mln dlr) Préstamos 2.050 1.669 1.600 ---- Multilaterales (mln dl) Recaudo de Impuestos 148 148 158 ---- (bln ps) Déficit Cuenta 3,5% 4,1% 3,9% 3,3% Corriente (vs PIB) Tasa de Cambio 3.100 3.171 3.129 3.180 promedio(ps/dlr) Precio Petróleo Brent 65 65,5 67,5 70 prom.(dlr/barril) Inflación 3,2% 3,2% 3,2% 3,0% Privatizaciones (bln 6,3 6,3 ---- ---- ps) (1 dólar = 3.264,47 pesos) (Reporte de Carlos Vargas, escrito por Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta.)