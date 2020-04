Banco Central de Colombia inicia reunión en la que recortaría nuevamente su tasa

Foto de archivo. Panorámica del edificio del Banco Central de Colombia en Bogotá, Colombia, 9 de octubre, 2019. REUTERS/Luisa González

BOGOTÁ, 30 abr (Reuters) - El directorio del Banco Central de Colombia inició el jueves su reunión mensual de política monetaria de la que el mercado espera un nuevo recorte de su tasa de interés en medio punto porcentual, anticipándose a una esperada contracción de la economía por efecto de la pandemia del coronavirus.

En un sondeo de Reuters, la mayoría de los analistas pronosticaron que la autoridad monetaria reducirá el costo referencial del dinero a un 3,25%, con lo que el indicador se situaría en su menor nivel desde marzo de 2014.

El banco emisor redujo la tasa de interés en 50 puntos base en marzo tras mantenerlo estable durante casi dos años.

“Esperamos un nuevo recorte de 50 puntos básicos, considerando la fuerte caída de la actividad y el complejo escenario externo”, dijo el analista del banco Itaú David Cubides. “Creemos que el Banco de la República tendría espacio adicional para flexibilizar su política monetaria, llevando su tasa de interés al 2,75% al cierre del año”.

El Gobierno redujo drásticamente su pronóstico de crecimiento económico y ahora espera una contracción de 1,6% con la posibilidad de que sea mayor, en medio de la semiparálisis de la actividad por una cuarentena de casi dos meses decretada por el presidente Iván Duque -hasta el 11 de mayo-, para contener la propagación del COVID-19.

Para Ernesto Revilla, economista jefe para América Latina del Citi, que comparte la estimación del recorte de la tasa, se requieren de medidas adicionales para sacar adelante la economía.

“Lo vemos como muy bienvenido y como una condición necesaria para limitar el tamaño del choque, aunque desafortunadamente la política monetaria (...) no es una condición suficiente para poder atenuar del todo el problema”, dijo. “La gente no está dejando de consumir o de invertir porque la tasa de interés sea alta sino porque no puede salir a la calle”.

El Banco Central de Colombia dijo la semana pasada que posiblemente continuará bajando sus tasas de interés, aunque no es optimista de que el recorte genere un impacto inmediato sobre la economía para aliviar la crisis generada por el COVID-19.

La autoridad monetaria ha adoptado una serie de medidas para irrigar liquidez al sistema financiero y a los mercados por alrededor de 30 billones de pesos (7.425 millones de dólares) en busca de mantener la estabilidad e impulsar a la banca para que preste los recursos necesarios a personas y empresas.

Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta