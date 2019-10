Renuncia ministra de Hacienda de Costa Rica

SAN JOSÉ, 23 oct (Reuters) - La ministra de Hacienda de Costa Rica, Rocío Aguilar, renunció el miércoles a su cargo en medio de una reforma fiscal que evitó que el país cayera en una futura cesación de pagos, pero que le generó críticas por sus políticas de austeridad.

Aguilar, una abogada de 62 años, deja el cargo al conocer un pedido de suspensión por parte de la Contraloría, que le reprocha que en 2018 hizo pagos propios de su cargo, pero sin la debida autorización del Congreso.

La exministra dijo que no comparte los motivos de la sanción. “Sólo me arrepiento de no haber logrado hacer más cosas en materia fiscal”, aseguró el miércoles.

El presidente del país centroamericano, Carlos Alvarado, alabó el trabajo de Aguilar, la figura de más peso de su gabinete, desde que asumió en mayo de 2018.

“Su arduo trabajo fue clave para estabilizar y sanear las finanzas públicas”, escribió Alvarado en su cuenta de Twitter.

La salida de Aguilar es celebrada por sectores molestos con sus políticas de austeridad y la lamentan grupos que apoyaron la reforma fiscal impulsada por ella y aprobada por la Asamblea Legislativa en 2018, que incluyó un aumento de impuestos y límites al crecimiento de salarios de empleados públicos.

Los defensores de Aguilar le atribuyen haber evitado que Costa Rica cayera en una futura cesación de pagos, aunque el Gobierno descarta haber solucionado sus finanzas.

Por ello, la administración de Alvarado impulsa más ajustes a las remuneraciones de los funcionarios, en una economía que se viene ralentizando y que crecería 2,6% en 2019, la cifra más baja en una década.

