Barkin de la Fed no ve argumentos para alza o baja de tasas de interés

Foto de archivo. El edificio de la Reserva Federal de los Estados Unidos en Washington, EEUU. 19 de marzo de 2019. REUTERS/Leah Millis/File Photo.

NUEVA YORK, 15 mayo (Reuters) - El sólido crecimiento económico y la contenida inflación de Estados Unidos demuestran que no hay argumentos para un alza o un recorte de tasas de interés en este momento, aunque la confianza empresarial es frágil, dijo el miércoles una autoridad de la Reserva Federa.

“No hay un argumento fuerte para subir las tasas cuando la inflación está bajo control; no hay un argumento sólido para bajarlas cuando el crecimiento se mantiene saludable”, afirmó el jefe de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, en comentarios preparados para la New York Association of Business Economists en Manhattan.

El banco central ha mantenido el costo del crédito este año en su nivel de 2,25%-2,50%, en medio de una caída de los mercados y cuestionamientos sobre la sostenibilidad del crecimiento económico a la luz de temas que incluyen la guerra comercial Estados Unidos-China, que ha golpeado mucho del optimismo empresarial sobre el futuro.

La inflación, en tanto, ha marchado por debajo del objetivo del organismo del 2%. Los mercados están posicionados para la posibilidad de que el próximo movimiento de las tasas de interés sea a la baja.

Barkin aseguró que los contactos empresariales en el distrito de su banco regional ven una economía que es “sólida pero no espectacular”.

Aunque los consumidores cuentan con buenas perspectivas de ingresos y altos niveles de ahorro, las empresas no sienten que pueden subir los precios y se sienten ansiosas con respecto al futuro y a una polarización política, dijo Barkin.

Barkin agregó que no descartaba la idea de que de tanto hablar sobre recesión finalmente ese escenario económico se cumpla. Pero las firmas aún no recortan las inversiones, los empleos o el gasto discrecional, lo que lleva al jefe de la Fed de Richmond a creer que la economía es “sólida” incluso si la “confianza -especialmente las de las compañías- es frágil”.

Reporte de Trevor Hunnicutt, Editado en Español por Manuel Farías