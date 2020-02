Secretario del Tesoro dice economía EEUU crecerá menos de 3% en 2020

WASHINGTON, 7 feb (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2020 sea inferior al 3%, debido en parte a los problemas del fabricante de aeronaves Boeing Co que detuvieron la producción de sus aviones 737 MAX por temas de seguridad. “Creo que nuestras proyecciones se han reducido debido a Boeing y a otros eventos, por lo que será menor. Creo que habríamos alcanzado el 3%, pero nuevamente, Boeing ha tenido un gran impacto en nuestras ventas al exterior al ser un importante exportador (de aeronaves y partes para la industria)”, dijo Mnuchin en una entrevista transmitida la tarde del viernes por la cadena Fox Business. “Creo que podría ser 0,5 de punto porcentual”, si no más, dijo, en relación al impacto sobre la expansión económica estadounidense. “No hay duda de que el virus tendrá algún efecto en el crecimiento global y en Estados Unidos”, dijo Mnuchin, refiriéndose al brote de coronavirus que se originó en China. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo el viernes que la administración del presidente Donald Trump no espera que el coronavirus tenga un efecto importante en la economía estadounidense. Boeing (BA.N), que la tenido dificultades para recuperar la confianza del público, ha detenido la producción del 737 MAX, que solía venderse a un ritmo acelerado y ha sido objeto de paralizaciones en la producción y los vuelos desde marzo pasado después de dos accidentes mortales. La economía de Estados Unidos se expandió un 2,3% en 2019, quedando por debajo del objetivo de crecimiento del 3% del Gobierno de Trump por segundo año consecutivo y registrando su crecimiento anual más lento en tres años.

Reporte de Eric Beech y Mohammad Zargham. Editado en español por Marion Giraldo