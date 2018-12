REACCIONES-Fed sube tasa de interés y señala que ve algunas subidas más

NUEVA YORK (Reuters) - La Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés el miércoles, como se esperaba, pero pronosticó menos alzas para el próximo año y apuntó a que su ciclo de endurecimiento monetario está llegando a su fin en momentos de volatilidad en los mercados financieros y desaceleración de la economía mundial.

Una pantalla muestra las noticias sobre la Reserva Federal en el parqué de la Bolsa de Nueva York. 19 de diciembre 2018. REUTERS/Brendan McDermid

El banco central dijo que la economía de Estados Unidos está creciendo a una tasa sólida y el mercado laboral siguió mejorando, además señaló que podrían ser necesarias algunas alzas más de las tasas, un cambio sutil en su comunicado que sugiere que se está preparando para acabar con el aumento del costo del crédito.

A continuación, comentarios de analistas sobre la decisión:

KRISTINA HOOPER, ESTRATEGA DE MERCADOS GLOBALES, INVESCO LTD, NUEVA YORK

“La Fed hizo lo que el mercado deseaba y esperaba, que es subir las tasas pero sugerir una postura más cauta en 2019”.

“La Fed no podía volverse demasiado cauta sin sonar alarmista, así que fue un delicado acto de equilibrio, pero creo que lograron el balance correcto, porque siempre hay espacio para hacer alteraciones más adelante (...) Es un lugar de salida muy bueno para la Fed en 2018”.

“No estoy tan preocupada como creo que han estado los mercados en los últimos días. El panorama de crecimiento económico sigue siendo sólido, aunque se ha desacelerado, algo que está ocurriendo a nivel global y en Estados Unidos, a pesar de que destaca comparado con las economías de otros países. Es un ambiente en el que se han incrementado los riesgos, pero mi caso base sigue siendo un crecimiento modesto”.

DAVID JOY, ESTRATEGA JEFE DE MERCADOS, AMERIPRISE FINANCIAL, BOSTON

“Es una decepción para los inversores, que esperaban algo más cauto de lo que acabó siendo. Mucha gente pensaba que tenía que cambiar el lenguaje. La última vez dijo que el comité espera más aumentos graduales, lo que es consistente con las condiciones”.

“Esta vez dijeron que serán necesarias algunas alzas más. Esto no es tan cauto como esperaba alguna gente; tal vez unos ajustes más adelante que dejaran abierta la puerta a un aumento o, tal vez, incluso ningún cambio o una rebaja en algún momento. Eso no es lo que hicieron. Parece que están diciendo quizás dos subidas el próximo año en vez de tres, lo que es una cierta moderación, pero no se acerca a lo que esperaba el mercado”.

JUAN PÉREZ, OPERADOR SENIOR DE DIVISAS, TEMPUS INC, WASHINGTON

“Es probable que el dólar muestre resiliencia por la pérdida de parte de su valor, ya que el alza no representa un mayor retorno para los inversores. No obstante, la sensación inicial es que Powell y el comité podrían haber repensado la dura senda original de subidas para el año próximo”.

“La economía parece estar rodeada de un mal aura. Todos parecen estar de acuerdo y el sentimiento se ha manifestado en forma de dudas sobre un aumento demasiado rápido del costo de los préstamos”.

JAMIE COX, SOCIO GERENTE, HARRIS FINANCIAL GROUP, RICHMOND, VIRGINIA

“Creo que los mercados querían más en lo referente a la pausa, pero creo que la Fed cumplió al rebajar el panorama a dos alzas frente a tres (...) No es tan cauto como se esperaba, pero creo que la Fed acabará retrocediendo más incluso según entremos al año nuevo”.

Mesa de Mercados y Economía de Estados Unidos; editado en español por Carlos Serrano