El mejor "estímulo" sería la coherencia sobre los protocolos de reapertura: Barkin de la Fed

Imagen de archivo del presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, posando durante una pausa en una conferencia tecnológica de la Fed de Dallas, en Dallas, Texas, Estados Unidos. 23 de mayo, 2019. REUTERS/Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - La mejor forma de encaminar la economía sería “la coherencia y la unanimidad” entre los funcionarios estatales y federales sobre los protocolos de salud necesarios para que las empresas operen de manera segura, declaró el miércoles el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin.

“El mayor estímulo de todos sería la verdadera claridad, consistencia y unanimidad entre los funcionarios públicos, personas que dicen que si haces estas siete cosas (...) estarás a salvo”, dijo Barkin en comentarios por internet a la Cámara de Comercio del Condado de Howard en Maryland.

“¿Cómo tengo contacto con alguien (...) y vuelvo a casa y le digo a mi familia ‘no te preocupes, no me he arriesgado’?”, dijo Barkin.

Las declaraciones del funcionario se realizan en un momento en el que los estados del país están adoptando enfoques dispares para la reapertura, sin una estrategia nacional clara de pruebas o tratamiento para la epidemia de coronavirus.

