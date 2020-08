Evans de Fed dice que los trabajadores vulnerables enfrentan un futuro muy incierto

IMAGEN DE ARCHIVO. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, durante un evento en Ciudad de México, México, Febrero 27, 2020. REUTERS/Edgard Garrido

NUEVA YORK, 10 ago (Reuters) - La crisis económica causada por la pandemia de coronavirus está afectando con más fuerza a los trabajadores más vulnerables, y las autoridades necesitan coordinarse para lograr políticas creativas para ayudar a las personas a superar la dolorosa recesión, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans.

“Esta recesión es única en su rapidez, severidad y alcance”, afirmó Evans en comentarios de apertura para un foro organizado por la Fed de Chicago.

“Trágicamente, los más afectados son nuestros vecinos más vulnerables: aquellos que no disfrutan de licencia por enfermedad remunerada, no pueden trabajar desde casa o no tienen mucho colchón en sus cuentas de ahorro. Su futuro es altamente incierto y requerirá nuevas políticas para ayudarlos en esta difícil transición”, agregó.

Evans dijo que los informes de empresas que se apresuraron a reabrir sin suficientes medidas de seguridad están contribuyendo a un resurgimiento de las infecciones y perjudicando a la economía al retrasar el “regreso a la normalidad”. Las autoridades desde el nivel local hasta el federal deben trabajar en conjunto para lograr un progreso duradero, sostuvo.

Sin embargo, incluso después de que el virus disminuya, algunos negocios habrán cerrado permanentemente y algunos desempleados necesitarán ayuda para encontrar nuevos trabajos. Las políticas económicas también deben tener como objetivo ayudar a los trabajadores de grupos raciales que tenían complicaciones incluso antes de la recesión, según Evans.

“Incluso cuando la economía era más fuerte, el racismo sistémico y otras barreras limitaron las oportunidades para demasiadas personas”, afirmó. “El simple hecho de regresar a donde estábamos en febrero no es suficiente para enfrentar el desafío de esta generación”.

Reporte de Jonnelle Marte; Editado en Español por Manuel Farías