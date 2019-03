Curva de rendimiento muestra que Fed podría haber ido demasiado lejos: Kashkari

Foto de archivo. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, habla durante una entrevista para Reuters en Nueva York. 17 de febrero de 2016. REUTERS/Brendan McDermid .

NUEVA YORK (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo el viernes que la curva de rendimiento, que se invirtió a comienzos de esta semana, es un indicio importante que podría estar apuntando a que el banco central ha ajustado demasiado su política.

En entrevista con Fox Business Network, Kashkari dijo que si bien él no estuvo de acuerdo con las últimas alzas a los costos del crédito, una recesión en Estados Unidos no es la hipótesis de base este año, aunque los riesgos han crecido.

“Una gran interrogante que tenemos es cuál tasa de interés representa lo neutral”, dijo el funcionario. “¿Superamos el punto neutral? Yo no lo creo pero es posible y no me parece que debamos tomar una postura contractiva”.

Reporte de Ann Saphir. Editado en español por Janisse Huambachano