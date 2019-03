(Actualiza con citas y contexto)

Por Stefanie Eschenbacher y Dave Graham

ACAPULCO, México, 22 mar (Reuters) - El gobierno de México está buscando las vías para evitar que la endeudada petrolera Pemex tenga que refinanciar deuda este año debido a que podría ser costoso, dijo el viernes el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, mientras evalúa recurrir a otros fondos para hacer frente a los vencimientos.

La estatal carga con una deuda financiera de 105,800 millones de dólares y en los próximos tres años enfrenta cuantiosos pagos de obligaciones, al tiempo que su producción petrolera se ubica en mínimos en décadas.

“Estamos junto con ellos explorando posibilidades para que no requieran (refinanciar) tanto. No sabemos cuánto sería lo óptimo, no necesariamente sería ayudarlos con todo”, dijo el funcionario a Reuters en una entrevista. Para este año, la firma tiene previsto refinanciar 6,600 millones de dólares de deuda.

La petrolera está bajo la lupa de las calificadoras de riesgo que han advertido que podrían bajar su nota dada su situación financiera y la falta de recursos para apuntalar la exploración y producción.

El secretario dijo que un fondo de estabilización con recursos cercanos a 300,000 millones de pesos (unos 15,000 millones de dólares) tendrá nuevas reglas para ser usado de forma anticíclica. El jueves, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que una parte podría ser aplicada para pagar deuda de Pemex.

“Todavía no estamos seguros de que lo vamos a hacer y todavía no hemos discutido de hecho plenamente con Pemex, se puede tomar por una sola vez un cierto monto que ayude para la amortización de su (deuda)”, dijo al margen de la convención bancaria en el puerto Acapulco.

Urzúa admitió que al gobierno le preocupa que las expectativas sobre la deuda de Pemex puedan contaminar el perfil crediticio soberano. Por otra parte, dijo que por el momento no está previsto listar a la petrolera en la bolsa de valores. (Escrito por Ana Isabel Martínez)