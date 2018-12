Gobierno mexicano ve más ingresos y gastos en su primer presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El gobierno del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prevé alzas reales tanto de los ingresos como del gasto en su proyecto de presupuesto 2019 que fue entregado el sábado por su secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados, en medio de mucha expectación en los mercados.

El nuevo secretario de Hacienda de México, Carlos Urzua, presenta el presupuesto nacional de 2019 al legislador Porfirio Muñoz Ledo en el Congreso en la Ciudad de México. 15 de diciembre de 2018. REUTERS/Alexandre Meneghini

El encargado de las finanzas públicas, Carlos Urzúa, dijo que se prevé un alza de un 6.3 por ciento de los ingresos en términos reales en 2019, en comparación con el monto aprobado en el presupuesto anterior, bajo el argumento de que durante 2018 los ingresos fueron mayores a los presupuestados originalmente.

Asimismo, el gobierno mexicano espera un incremento del 6.1 por ciento del gasto neto en su plan para el próximo año.

“Tenemos que redireccionar todo el gasto posible a dos asuntos: capital humano e infraestructura pública. Si no tenemos un capital humano de primera y si no tenemos infraestructura pública de primera no vamos a poder crecer de manera robusta en el largo plazo”, dijo Urzúa tras presentar el proyecto.

López Obrador, el primer presidente izquierdista en décadas, ha prometido impulsar un mayor gasto social, recortar impuestos y llevar adelante una ambiciosa agenda de proyectos petroleros y de infraestructura sin aumentar la deuda de la segunda mayor economía de Latinoamérica.

El político, conocido por su acrónimo AMLO, tomó posesión el 1 de diciembre prometiendo una ruptura radical con el “neoliberalismo” al que culpó de la corrupción, violencia y pobreza en el país.

Pero Urzúa ha prometido respetar las variables macroeconómicas básicas y en la entrega del paquete económico para el próximo ejercicio dijo que esperan un superávit primario del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), excluyendo pagos de la deuda.

“Este paquete refleja en primer término el compromiso absoluto con la disciplina fiscal y financiera de manera que se garantice la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas”, dijo el economista de 63 años.

Dentro de las premisas para 2019 se estima un crecimiento del PIB de entre un 1.5 y un 2.5 por ciento, una inflación interanual de un 3.4 por ciento y un tipo de cambio de 20 pesos por dólar.

Además, la nueva administración espera un precio promedio del barril de crudo local de 55 dólares y una producción de crudo de 1.8 millones de barriles por día (bpd), desde los 1.7 millones de bpd actuales.

Analistas sostienen que el Gobierno de López Obrador debe demostrar que está listo para controlar el gasto si sus planes de ahorro no resultan como espera.

También señalaron que el presupuesto para el próximo año no disiparía las dudas de los mercados por sí solo, sino que lo hará el manejo que haga el gobierno que asumió para el período 2018-2024.

“Sólo el tiempo revelará el verdadero compromiso de la nueva administración con la disciplina fiscal y el cumplimiento de la meta fiscal en caso de un rendimiento insuficiente de los ingresos y/o un exceso de gastos”, opinó Alberto Ramos de Goldman Sachs

AMLO tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso por lo que no se esperan mayores problemas para la aprobación del paquete económico para el próximo ejercicio, incluso antes de Navidad.

Escrito por Diego Oré; Editado por Javier López de Lérida