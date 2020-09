Presidente México dice no planteará aumento de impuestos en paquete económico 2021

Imagen de archivo. Manifestantes y representantes de varios grupos laborales protestan durante una marcha cerca del Palacio Nacional contra el gobierno mexicano por lo que dicen ser una falta de apoyo a los trabajadores durante el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en la Ciudad de México, México. 1 de septiembre. , 2020. REUTERS / Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO, 2 sep (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que no propondrá un alza en impuestos en el paquete económico que se enviará al Congreso la próxima semana, en medio de la contracción del PIB debido a los efectos de la pandemia de coronavirus.

La economía mexicana sufrió una caída del 17.1% entre abril y junio respecto al trimestre anterior, su peor retroceso al menos desde 1993, la fecha más antigua para la cual hay datos disponibles, debido al freno en las actividades productivas golpeadas duramente por los efectos de la pandemia.

“No deben de aumentar los impuestos en términos reales. Se va a aumentar lo que es inflación”, dijo el mandatario, quien confirmó que enviará el paquete presupuestal 2021 el 8 de septiembre al Congreso.

López Obrador, conocido como AMLO, dijo estar en contra de los impuestos a productos como refrescos, cigarros y otros productos industrializados considerados de baja calidad nutricional pero alto valor calórico, en medio de una reciente discusión en el país para gravarlos o prohibirlos.

México, el mayor consumidor de alimentos procesados ​​en América Latina y el cuarto más grande del mundo, ha batallado durante años con altas tasas de diabetes y obesidad, una crisis de salud que se ha visto agravada por el coronavirus.

“Siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el gobierno tenga de esa forma dinero y pueda llevar a cabo campañas contra el alcoholismo, el tabaquismo en este caso contra los productos chatarra”, dijo AMLO.

“Yo no estoy de acuerdo con eso porque no se puede traficar con la salud del pueblo. No es ‘a ver, dame y así ya puedes vender tus productos’”, añadió, el gobernante, partidario de concientizar a la población con campañas y otras medidas preventivas.

Además, el presidente reiteró que en el presupuesto del próximo año se destinarán recursos para continuar con proyectos clave de su Gobierno en infraestructura, energía y transporte.

Reporte de Adriana Barrera y Raúl Cortés Fernández