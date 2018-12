Congreso México aprueba presupuesto 2019, menos fondos a Justicia y órganos autónomos

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El Congreso de México dio la madrugada del lunes la aprobación final al presupuesto del próximo año, que incluye recortes al Poder Judicial y distintos organismos autónomos, en el primer paquete económico del nuevo gobierno.

FOTO DE ARCHIVO: El presupuesto mexicano de 2017 se ve en la mesa antes de ser entregado al presidente de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, México, 8 de septiembre de 2016. REUTERS/Carlos Jasso

El proyecto estima para el próximo año un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento, una inflación de 3.4 por ciento, así como una producción promedio de petróleo de 1.85 millones de barriles por día (bpd) y un precio de 55 dólares por barril. El tipo de cambio fue estimado en 20 pesos por dólar.

El pleno de la Cámara de Diputados, dominado por Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados, avaló en una sesión que comenzó la noche del domingo el presupuesto de egresos para 2019, que asciende a 5.84 billones de pesos (294,051 millones de dólares).

“Ahora el presupuesto va a rendir más”, dijo López Obrador en su acostumbrada rueda de prensa matinal antes de catalogar la aprobación como “un regalo de Navidad”.

“Todo el financiamiento para el desarrollo descansa en ahorros por no permitir la corrupción y en ahorros por terminar con privilegios”, agregó en referencia a su “plan de austeridad” con el que piensa ahorrar millones de dólares.

La primera parte del paquete económico, la Ley de Ingresos, fue aprobada días atrás por las dos cámaras del Congreso, en medio de críticas de las bancadas opositoras por la rapidez con que se votó.

Durante la madrugada, diputados de oposición abandonaron el debate en protesta por la falta de discusión de sus propuestas.

“Hoy (lunes) no hemos cambiado una coma, no hemos cambiado un punto, y es lamentable (...) hoy sé algo: mi voto no fue suficiente para cambiar esta realidad”, se lamentó la diputada Ruth Salinas, del partido opositor Movimiento Ciudadano.

El paquete contempla menos recursos para la Suprema Corte de Justicia y el tribunal electoral, así como para organismos autónomos como el árbitro electoral y la comisión nacional de derechos humanos.

Por el contrario, entre las dependencias que tuvieron incrementos están las secretarías de Cultura, Gobernación, Salud, Marina, Educación Pública y Agricultura, además de la Procuraduría General de la República.

En los últimos días, los accesos al edificio del palacio legislativo de San Lázaro fueron bloqueados por organizaciones de campesinos afines a partidos de oposición para exigir a los diputados que el presupuesto contemple más apoyo para el campo.

El árbitro electoral dijo en un comunicado que el recorte sería el más grave que ha sufrido en su historia y ponía en riesgo el cumplimiento de varias de sus tareas principales, como unas elecciones locales en cinco estados en 2019.

(1 dólar = 19.8539 pesos mexicanos)

Reporte de Noé Torres y Sheky Espejo, con reporte adicional de Miguel Angel Gutiérrez; Editado por Silene Ramírez y Ana Laura Mitidieri