Economía de Perú habría crecido 2,4% en enero por construcción e inversión pública

LIMA, 13 mar (Reuters) - La economía peruana habría crecido un 2,4% interanual en enero, una recuperación frente a los dos meses anteriores, debido al mejor desempeño del sector construcción impulsado por una mayor inversión pública, mostró el viernes un sondeo de Reuters.

Las proyecciones de siete economistas locales y extranjeros consultados fluctuaron entre una expansión de un 1,2% interanual y de un 3,2%. El cálculo se basa en la mediana de las estimaciones, mientras que el promedio fue de un 2,15%.

La estimación se compara con el crecimiento de un 1,12% de diciembre y la expansión de un 1,74% de enero del año pasado.

Los analistas señalaron que sus estimaciones no incluyen el reporte mensual de producción minera ya que no fue publicado. Asimismo, indicaron que el impacto del coronavirus no se vería reflejado en enero pero sí en los siguientes meses.

“Este resultado habría sido guiado sobre todo por la fuerte expansión del sector construcción debido al impulso público, mientras que pesca y manufactura habrían obtenido tasas negativas”, dijo un reporte de Phase Consultores.

Por su parte, el analista César de los Ríos de Thorne Associates estimó una caída de 4% de la producción minera y de hidrocarburos en el mes de estudio, sustentada fundamentalmente por un decrecimiento en las exportaciones de 6,7%.

El INEI dará a conocer el 16 de marzo el dato de crecimiento económico de enero.

A continuación las proyecciones:

Intéligo 1,2

Continuum Economics 1,3

Thorne Associates 1,6

Scotiabank 2,4

Macroconsult 2,5

Phase consultores 2,9

BBVA Banco Continental 3,2

Reporte de Maria Cervantes, editado por Marco Aquino