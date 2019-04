Presidente Ecuador dice que Julian Assange ha violado términos de su asilo

Imagen de archivo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en una rueda de prensa desde el balcón de la embajada de Ecuador en Londres, mayo 19, 2017. REUTERS/Neil Hall

QUITO (Reuters) - El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo el martes que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha violado frecuentemente los términos del asilo en su embajada en Londres, los mismos que le impiden mentir y meterse en cuentas o teléfonos privados.

Las declaraciones de Moreno se producen en momentos en que el mandatario ha hecho denuncias de violación a su intimidad, tras publicarse fotografías privadas de su vida familiar.

“No es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir y peor todavía hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados”, dijo en una entrevista con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión en Guayaquil.

Moreno advirtió además que según los términos del asilo de Assange, concedido en el 2012, no puede intervenir en la política de los países.

Reporte de Alexandra Valencia, editado por Gabriela Donoso