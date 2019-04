Asamblea y fiscalía Ecuador indagan denuncias contra presidente

QUITO (Reuters) - La Asamblea y la fiscalía de Ecuador iniciaron el jueves dos investigaciones paralelas para determinar la veracidad de denuncias periodísticas que vinculan al presidente Lenín Moreno con empresas en paraísos fiscales.

Una investigación publicada en febrero en un portal de noticias ecuatoriano sostuvo que el hermano del mandatario constituyó empresas en Belice y Panamá, que compraron bienes en 2015 a su nombre cuando se desempeñaba como delegado de Discapacidad de la ONU en Ginebra.

“Voy a pedir a la Fiscalía que desmaterialice (poner en físico) toda la información que existen en dos portales”, dijo el asambleísta opositor Ronny Aleaga, al acudir a la fiscalía a rendir su versión voluntaria.

La publicación no citó fuentes ni mostró documentos u otras pruebas involucrando directamente a Moreno. El presidente ha dicho que no compró bienes en esa época y que no se ha beneficiado de esas empresas.

“Yo jamás me enteré que se había formado esta empresa (...) Mi hermano no es funcionario público, él puede tener las empresas offshore que quiera”, dijo el mandatario el martes en una entrevista radial.

Una comisión de la Asamblea Nacional citó a los periodistas para preguntarles de dónde y cómo obtuvieron la información que publicaron, pero a última hora suspendió la comparecencia sin dar mayores detalles.

MORENO CONTRA ASSANGE

Semanas después de divulgada la investigación periodística, una página web llamada “INA Papers” (www.inapapers.org) y una cuenta en Twitter con el mismo nombre publicó fotos personales de Moreno y su familia en la que se alude a supuestos lujos que disfrutaban durante su estancia en Ginebra.

Las fotos muestran a Moreno en pijamas en la cama, a sus hijas y su esposa paseando y supuestas compras de ropa, zapatos y joyas. WikiLeaks, fundada por Julian Assange, difundió esos mensajes de “INA Papers” en Twitter.

Moreno dijo el martes en la entrevista radial que WikiLeaks mostró espionaje, hackeos e intervención de teléfonos e incluso las fotos privadas de su familia.

Y subrayó que con este comportamiento, Assange violó los términos de su asilo en la embajada ecuatoriana en Londres en varias oportunidades durante los casi siete años que ha permanecido allí.

WikiLeaks ha negado que haya filtrado la información reservada de Moreno y ha señalado que únicamente ha reproducido las denuncias contra el presidente aparecidas en otros portales.

Assange había solicitado asilo al expresidente ecuatoriano Rafael Correa para evitar acusaciones de abuso sexual en Suecia, investigación que posteriormente fue archivada. Sin embargo, ha dicho que teme ser extraditado a Estados Unidos, donde fiscales federales investigan a WikiLeaks.

Desde que asumió la presidencia, Moreno siempre cuestionó el asilo que “heredó” de Assange. Y dijo el martes que siguen buscando una solución a la situación.

“Una fuente de alto nivel el Estado ecuatoriano le ha dicho a @WikiLeaks que Julian Assange será expulsado en cuestión de ‘horas o días’ usando el escándalo de los #INAPapers como pretexto, y que ya tiene un acuerdo con el Reino Unido para su arresto”, publicó el jueves WikiLeaks en su cuenta oficial de Twitter.

Reporte de Alexandra Valencia y José Llangarí. Editado por Pablo Garibian