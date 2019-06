¿Falda o pantalón? Uniforme único en Ciudad de México desata polémica

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - La iniciativa para que los niños y niñas en la populosa Ciudad de México puedan decidir libremente si asisten al colegio con falda o pantalón desató una vorágine de críticas en un país visto como machista y con una creciente violencia de género.

El lunes, la alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de la fecha el “uniforme escolar neutro” se usará para promover la igualdad de derechos. “La falda no será exclusiva para las niñas y el pantalón (no será exclusivo) para los niños”, dijo en su cuenta de Twitter.

Un funcionario de su gobierno dijo a Reuters el martes que la medida es una “orientación” -que está siendo distribuida en escuelas públicas y privadas para todos los niveles- y no una obligación para las escuelas, ya que debe ser evaluada con los padres de familia.

Pero Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia - ente que se describe como defensora del derecho de los padres para educar a sus hijos promoviendo a la familia como núcleo fundamental - fustigó la iniciativa por considerar que no resuelve los temas de igualdad ni los problemas educativos en el país.

“Ahora es uniforme neutro ¿Qué sigue mañana, baños neutros? ¿Pasado mañana, niños disfrazados de niñas en el baño de las niñas? Me parece que es un gravísimo error”, dijo en una entrevista en televisión. “Esto que parece inocuo (...) no tiene nada de inofensivo (...) la perspectiva de género no tiene nada de científico (...) tiene más de ideológico, de adoctrinamiento”.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó opinar sobre la resolución cuando fue consultado el martes en su rueda de prensa diaria. “Son temas muy polémicos”, dijo. Sin embargo, el exmandatario Vicente Fox criticó la medida.

“Nos están robando la libertad de decidir, de vestir, de educar a nuestros propios hijos”, escribió en un tuit. “Se comportan como una ‘secta’ en seguimiento del ‘sacerdote’ supremo López”.

En redes sociales muchos defendieron la idea del uniforme argumentando que las niñas han sido obligadas por años a usar faldas bajo cualquier clima, limitándolas además a hacer algunas actividades escolares.

“Dimos hoy la libertad para que las niñas puedan usar pantalón como parte de su uniforme escolar. Antes era obligatoria la falda. Estamos en el siglo XXI”, dijo Sheinbaum.

Por Ana Isabel Martínez; Editado por Diego Oré