Demócratas de EEUU pide sanciones contra Rusia si reportes sobre recompensas son verdaderos

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Steny Hoyer, habla con periodistas en respuesta a una sesión informativa de la Casa Blanca sobre informes de que Rusia pagó recompensas a talibanes para matar a tropas estadounidenses, en Washington, 30 de junio de 2020. REUTERS / Jonathan Ernst

WASHINGTON, 30 jun (Reuters) - Los demócratas y un destacado político republicano pidieron el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que considere imponer nuevas sanciones económicas a Rusia si se confirma un supuesto esfuerzo de Moscú para pagar a talibanes para que maten a soldados estadounidenses en Afganistán.

Trump ha estado bajo presión a causa de un informe del New York Times del viernes que dijo que una unidad de inteligencia militar rusa ofreció recompensas por ataques a soldados estadounidenses y de sus aliados. El diario luego reportó que el presidente había recibido un informe escrito sobre el asunto en febrero.

Después de que Trump dijo inicialmente que no se le informó sobre el asunto, la Casa Blanca reconoció que no se le contó “personalmente”, pero no explicó si había recibido un informe escrito, si lo leyó y por qué no había respondido más agresivamente.

“El presidente nunca fue informado sobre esto, esta inteligencia todavía no ha sido verificada, y no hay consenso entre la comunidad de inteligencia”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, a periodistas.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden calificó el manejo del asunto por parte de Trump como un “abandono del deber”.

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, dijo a Reuters que si las acusaciones eran ciertas eran “equivalente a un ataque a los estadounidenses directamente”.

“Eso requiere una respuesta muy seria”, afirmó. “Bien podrían ser sanciones económicas asimétricas”.

La Casa Blanca ha tratado de restar importancia a los informes del Times y el Washington Post de que sabía de las acusaciones de que Rusia pagó a los talibanes para matar tropas de Estados Unidos y de la coalición.

Reporte de Patricia Zengerle y Mark Hosenball en Washington, Reporte adicional de Diane Bartz, Tim Ahmann, Idrees Ali, Susan Heavey, Lisa Lambert, Phil Stewart y Jonathan Landay, Editado en español por Javier López de Lérida