Trump no fue informado sobre reporte de recompensas rusas porque no estaban corroborados: Casa Blanca

WASHINGTON, 1 jul (Reuters) - El presidente Donald Trump no fue informado verbalmente sobre la supuesta iniciativa de Rusia de pagar a talibanes para que maten a soldados estadounidenses en Afganistán, debido a que las denuncias no estaban corroboradas en ese momento, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Robert O’Brien.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso luego de un recorrido por Fincantieri Marinette Marine en Marinette, EEUU, 25 junio 2020. REUTERS/Carlos Barria/FOTO DE ARCHIVO

O’Brien, sin embargo, declinó detallar si la información de inteligencia, que Reino Unido ha dicho que también conocía, fue incluida en un reporte escrito presentado al presidente previamente este año.

También atribuyó la decisión de no informar al presidente a una servidora pública civil de alto rango de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dijo que apoyó esa determinación.

“La persona que decidió inicialmente si el presidente debía ser informado sobre esto en el Oval, el reporte de inteligencia Oval, fue una servidora civil de alto rango”, dijo O’Brien a periodistas en la Casa Blanca. “Y ella tomó esa decisión debido a que no tenía confianza en la inteligencia presentada”.

El presidente republicano ha enfrentado una andanada de críticas después de que el diario New York Times reportó que unidad de inteligencia militar rusa había ofrecido recompensas por matar a soldados estadounidenses y aliados y que Trump recibió un informe escrito sobre el tema en febrero.

Trump dijo inicialmente que no había sido informado sobre el tema y la Casa Blanca declaró esta semana que el mandatario no había sido informado “personalmente”, pero no detalló si había recibido un reporte escrito o si lo había leído, y por qué no respondió de manera más agresiva en caso de haberlo hecho.

O’Brien dijo el miércoles a periodistas que Trump ahora ha sido informado sobre los reportes de recompensas. “El presidente ha sido totalmente informado”, dijo a periodistas afuera de la Casa Blanca. “Nosotros no damos detalles sobre documentos clasificados”.

Los demócratas pidieron el martes a Trump que considere imponer nuevas sanciones económicas a Rusia si la información se confirma.

Trump ha intentado desviar las críticas afirmando que los datos de inteligencia no son lo suficientemente concluyentes para que se los informaran, agregando que los reportes de prensa son “noticias falsas”.

“Nunca fui informado porque cualquier información que pudieron tener no alcanzó ese nivel”, escribió el miércoles en Twitter.

