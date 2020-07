EXCLUSIVA-Washington pondrá fin a un acuerdo sobre empresas chinas cotizadas en EEUU

WASHINGTON, 13 jul (Reuters) - La Administración Trump planea poner fin pronto a un acuerdo de 2013 entre las autoridades contables de EEUU y China, dijo un alto cargo del Departamento de Estado, una medida que podría presagiar una mayor presión sobre las empresas chinas que cotizan en bolsa en EEUU que eludan las normas de información financiera pública estadounidenses.

FOTO DE ARCHIVO: El logo de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) estadounidense a la entrada de la sede del organismo en Washington D.C., Estados Unidos, el 24 de junio de 2011. REUTERS/Jonathan Ernst

El acuerdo, que estableció un proceso para que un organismo de control contable estadounidense recabara documentos en casos legales contra auditores chinos, fue inicialmente acogido como un gran avance en los esfuerzos de Estados Unidos para obtener acceso a una información financiera controlada por las autoridades chinas, confiriendo legitimidad a los reguladores chinos.

Sin embargo, el organismo de control, conocido como Junta de Supervisión Pública de la Contabilidad de las Empresas (PCAOB, por sus siglas en inglés), se ha quejado durante mucho tiempo de que China no ha accedido a sus solicitudes, lo que significa que carecen de datos contables sobre las empresas chinas cotizadas en Estados Unidos.

La falta de transparencia ha llevado al Gobierno de EEUU a sentar las bases para abandonar pronto el acuerdo, dijo Keith Krach, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, en una señal de que la PCAOB renunciará a sus esfuerzos por obtener información de las autoridades chinas.

“La decisión es inminente”, dijo Krach el lunes en una respuesta remitida por correo electrónico a una serie de preguntas. “Esta es una cuestión de seguridad nacional porque no podemos seguir permitiéndonos poner en riesgo a los inversores estadounidenses, poner a las compañías estadounidenses en desventaja y permitir que se erosione nuestra preeminencia como patrón oro de los mercados financieros”.

Otro alto cargo del Gobierno estadounidense y tres excargos de la Casa Blanca dijeron que se está considerando poner fin al el memorando de entendimiento, añadiendo que la Casa Blanca está involucrada en el proceso.

La Casa Blanca rechazó hacer comentarios sobre el asunto, mientras que la Embajada China en Washington y la PCAOB no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios.

No está claro cuándo ni cómo revocaría el acuerdo la Administración Trump, el cual requiere un periodo de notificación de 30 días de cualquiera de las partes. Su terminación no amenazaría directamente la condición de las empresas chinas cotizadas en Estados Unidos. Entre algunas de las mayores empresas chinas con presencia en las bolsas de Estados Unidos están Alibaba Group Holding Ltd. y Baidu Inc..

Sin embargo, las discusiones sobre la revocación del acuerdo son una señal de la creciente frustración de las autoridades de EEUU por la falta de divulgación de información financiera por parte de las empresas chinas con amplia presencia de inversores estadounidenses, lo cual podría conducir a una represión más directa.

También se produce en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China por la gestión de la crisis del coronavirus por parte de Pekín y su intento de limitar las libertades en Hong Kong.

Información de Humeyra Pamuk y Alexandra Alper; escrito por Alexandra Alper; editado por Chris Sanders y Peter Cooney; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk