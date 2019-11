China quiere llegar a un acuerdo comercial inicial con EEUU

El presidente chino Xi Jinping (C) y el viceprimer ministro Liu He (5º L) asisten a una sesión fotográfica de grupo con el ex secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger (a la izquireda de Xi), el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Henry Paulson (a la derecha de Xi) y los miembros de una delegación del Foro de la Nueva Economía de 2019, antes de una reunión en el Gran Salón de la Gente en Pekín, China, el 22 de noviembre de 2019. REUTERS/Jason Lee/Pool