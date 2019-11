EEUU concederá a Huawei una extensión de la licencia de 90 días: fuentes

Foto de archivo. Una mujer pasa fuera de una tienda de Huawei en el centro de Kiev, Ucrania. 11 de noviembre de 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko.

WASHINGTON, 18 nov (Reuters) - La administración Trump emitirá el lunes una extensión de 90 días a una licencia que permite a las empresas estadounidenses continuar haciendo negocios con la china Huawei Technologies, según informaron dos fuentes familiarizadas con el proceso. Reuters informó el viernes de que se esperaba una extensión inicial de alrededor de dos semanas y que se estaba trabajando en una más larga, si bien aún no había sido fijada debido a los obstáculos normativos.

Durante el fin de semana, los planes de la administración Trump cambiaron y ahora planea renovar la extensión temporal por un período de 90 días tal y como ya hizo en agosto, dijeron las fuentes.

Después de añadir a Huawei a una lista negra de empresas en mayo alegando razones de seguridad nacional, el Departamento de Comercio de Estados Unidos le ha permitido comprar algunos productos fabricados en Estados Unidos en un movimiento dirigido a minimizar el daño para sus clientes, muchos de los cuales operan sus redes en zonas rurales de Estados Unidos. La extensión será anunciada oficialmente el lunes, cuando el plazo anterior esté a punto de expirar, dijeron las fuentes. Estas rechazaron a ser identificadas ya que la extensión no ha sido anunciada públicamente. Un portavoz de Huawei, el mayor fabricante mundial de equipos de redes de telecomunicaciones, dijo el viernes que la compañía no hace comentarios sobre rumores y especulaciones. El Departamento de Comercio de Estados Unidos se negó a hacer comentarios. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo el viernes al canal de televisión Fox Business Network que algunos operadores de zonas rurales necesitan de estas licencias temporales y dependen de Huawei para las redes 3G y 4G. “Ya hay suficientes problemas con el servicio telefónico en las comunidades rurales, no queremos terminar por hundirlo. Por lo tanto, uno de los principales propósitos de las licencias temporales es permitir que esos proveedores de zonas rurales continúen operando”, dijo Ross. El desarrollo se produce en medio de discusiones entre Estados Unidos y China con el objetivo de llegar a un acuerdo preliminar que resuelva su guerra comercial de más de un año.

Información de David Shepardson.; Editado por Lincoln Feast.; Traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk