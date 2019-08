Pompeo dice EEUU no está enviando "mensajes dispares" sobre Huawei

Imagen de archivo del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo (dcha), saludando al ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, durante una cumbre de la ASEAN en Bangkok, Tailandia. 1 agosto 2019. REUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON (Reuters) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el martes que Washington no está enviando “mensajes dispares” sobre Huawei Technologies, al tiempo que indicó que no cree que la inclusión del gigante chino de las telecomunicaciones en una lista negra impida la firma de un acuerdo comercial con Pekín.

“No creo que haya mensajes dispares”, dijo Pompeo en una entrevista con CNBC. “La amenaza de tener sistemas de telecomunicaciones chinos dentro de las redes estadounidenses o del mundo presenta un enorme riesgo, un riesgo de seguridad nacional”, agregó.

Washington incluyó a Huawei en una lista negra en mayo, agregando que la compañía china está involucrada en actividades contrarias a la seguridad nacional de Estados Unidos o sus intereses de política exterior.

Washington extendió una prórroga que permite que Huawei compre componentes a compañías estadounidenses para proveer a sus clientes existentes, dijo el lunes el Departamento de Comercio, pero también tomó medidas para sumar a más de 40 unidades de la compañía a su lista negra económica.

No obstante, el presidente Donald Trump afirmó durante el fin de semana que no habría una extensión, indicando que ocurriría lo contrario. “En realidad, estamos abiertos a no hacer negocios con ellos”, dijo Trump el domingo.

Huawei, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, aún tiene prohibido comprar partes y componentes de empresas estadounidenses para fabricar nuevos productos sin licencias especiales adicionales.

La disputa con Huawei coincide con una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Las negociaciones están estancadas por el momento, en medio de amenazas de mayores aranceles y otras restricciones comerciales.

Cuando se le preguntó si cree que el presidente chino, Xi Jinping, está dilatando las negociaciones debido a las medidas de Estados Unidos contra Huawei, Pompeo dijo: “Esa no ha sido nuestra experiencia. Eso no es lo que está pasando hoy”.

“Creo que está preparado para participar en un complejo conjunto de negociaciones comerciales”, afirmó Pompeo a CNBC. “Así que no, él no se ha alejado y no ha dicho ‘no conversaré si ustedes hacen estas cosas’”, agregó.

