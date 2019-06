Un asentamiento prehistórico de Turquía muestra signos de males modernos

Una investigadora excava las ruinas de Catalhoyuk, un asentamiento prehistórico situado en el centro meridional de Turquía que fue habitado hace unos 9.100 a 7.950 años, en esta fotografía publicada desde Estambul, Turquía, el 17 de junio de 2019. Scott Haddow/Documento a través de REUTERS

WASHINGTON (Reuters) - Hacinamiento. Violencia. Enfermedades contagiosas. Degradación medioambiental. Podría ser la descripción de la peor de las grandes ciudades modernas.

Pero la humanidad se encontró con estos mismos problemas cuando se establecieron los primeros asentamientos de gran tamaño hace milenios, cuando los seres humanos comenzaron a cambiar su vida nómada de cazadores y recolectores por un sistema de vida basado en la agricultura, dijeron esta semana investigadores a partir de los hallazgos de un asentamiento prehistórico en el centro meridional de Turquía.

Los investigadores examinaron 742 esqueletos humanos desenterrados en las ruinas prehistóricas de Catalhoyuk, que fueron habitadas hace entre 9.100 y 7.950 años, en un momento crucial en la evolución humana, para recabar información sobre cómo era la vida en uno de los primeros gran asentamientos de los que hay información arqueológica. En su momento álgido, entre 3.500 y 8.000 personas vivieron allí, lo que los investigadores han llamado una “proto-ciudad”.

Los pobladores sufrieron un gran número de infecciones, como se observa en sus dientes y huesos, probablemente causadas por enfermedades que se propagan en condiciones de hacinamiento sin una adecuada higiene, señalaron los investigadores. La sobrepoblación puede haber contribuido a la violencia. Muchos cráneos presentaban evidencia de fracturas cicatrizadas en la parte superior o posterior, algunos con múltiples lesiones.

La forma de estas lesiones indica que pueden haber sido causadas por bolas de arcilla dura encontradas en Catalhoyuk que los investigadores sospechan que fueron usadas como proyectiles para hondas.

“El mensaje principal que la gente sacará de estos hallazgos es que nuestros comportamientos actuales tienen profundas raíces en la historia de la humanidad”, dijo el antropólogo biológico Clark Spencer Larsen de la Universidad Estatal de Ohio, quien dirigió el estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Las personas que vivieron en esa comunidad se enfrentaron a los desafíos de la vida en asentamientos que abordaban cuestiones fundamentales como qué comer, quién produce los alimentos, cómo se distribuyen, cuáles son las normas sociales para la división del trabajo, los desafíos de las infecciones y las enfermedades contagiosas en entornos donde la higiene es limitada, la estrategia de las relaciones interpersonales que implican enemistad en algunos casos”, añadió Larsen.

Información de Will Dunham; editado por Sandra Maler; traducido por Laura Hijón en la redacción de Gdynia