El congreso de EEUU vuelve a reunirse sin solución a la vista para el cierre federal

WASHINGTON (Reuters) - El Congreso de Estados Unidos tiene programado volver a reunirse el miércoles sin indicios de que haya todavía un plan viable para poner fin a un cierre parcial de 12 días de una cuarta parte del gobierno de los EE.UU. mientras el presidente Donald Trump no cede a su demanda de conseguir 5.000 millones de dólares para construir el muro fronterizo con México.

Imagen de archivo en la que un cartel señala que el Archivo Nacional está cerrado por el cierre parcial del gobierno federal en Washington D.C., EEUU, el 22 de diciembre de 2018. REUTERS/Joshua Roberts

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes, que regresarán de un breve receso del día de Año Nuevo, se reunirán brevemente, para marcar el último día del Congreso 2017-2018, controlado por los republicanos, un año marcado por una profunda división partidista.

Por separado, Trump invitó a los principales líderes demócratas y republicanos en el Congreso a la Casa Blanca el miércoles por a lo que fuentes del Congreso describieron como una sesión informativa sobre “seguridad fronteriza”.

El jueves, cuando los demócratas pasen a hacerse cargo del Congreso para el curso 2019-2020, planean aprobar un paquete de gastos de dos partes destinado a poner fin al cierre parcial. Pero sus perspectivas son complejas en un Senado liderado por los republicanos, que previamente habían aprobado medidas en otras instancias, pero desde hace tiempo han estado alineados con las demandas de Trump de financiar un muro en la frontera de Estados Unidos y México.

El republicano Trump desencadenó el cierre, que comenzó el 22 de diciembre, al insistir en que los 5.000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo han de estar incluidos en cualquier medida de gasto.

Trump considera que el muro es crucial para frenar la inmigración ilegal, haciéndose eco de su retórica de la campaña presidencial de 2016.

El paquete de dos partes de los demócratas incluye un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional en los niveles actuales hasta el 8 de febrero y proporcionar 1.300 millones de dólares para cercas fronterizas y 300 millones para otros artículos de seguridad fronteriza, incluida la tecnología y las cámaras.

La segunda parte del paquete financiaría a las agencias federales que ahora no cuentan con fondos, como los departamentos de Justicia, Comercio y Transporte, hasta el 30 de septiembre.

Pero estas propuestas no incluyen los 5.000 millones de dólares que Trump reclama y los republicanos en el Senado ya han dicho que no aprobarán una medida de gasto que no sea apoyada por Trump.

“Es simple: el Senado no va a enviar algo al presidente que él no firme”, dijo Don Stewart, portavoz del líder de los republicanos en el Senado Mitch McConnell.

El paquete demócrata podría poner a Trump y sus aliados republicanos en una posición difícil. Si rechazan los proyectos de ley de financiación para los departamentos no relacionados con la seguridad fronteriza, se podría considerar que mantienen a esas agencias y a sus aproximadamente 800.000 trabajadores como rehenes del deseo de Trump de construir un muro que, según los demócratas, sería ineficaz y poco práctico.