Congreso EEUU trabaja contra el tiempo para aprobar acuerdo bipartidista de financiamiento

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - El Congreso estadounidense lidiaba el miércoles contra el tiempo para aprobar un acuerdo bipartidista que evite otro cierre parcial del gobierno, pero el presidente Donald Trump podría todavía trabar la iniciativa que le niega fondos para levantar un muro en la frontera sur.

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, podría votar el texto el miércoles en la tarde, dijo un asesor, pese a que no hay aún una copia escrita del acuerdo alcanzado por los negociadores del Congreso la noche del lunes.

El destino de la medida en la cámara estaba lejos de ser seguro, dado que los conservadores y los liberales podrían rechazarla por diversas razones.

El acuerdo debe ser aprobado además por el Senado, de mayoría republicana, y firmado por Trump antes de la medianoche del viernes, cuando expira una medida provisoria que terminó con la paralización federal más larga en la historia de Estados Unidos.

Trump dijo el martes que no le complacía el acuerdo y que no descartaba vetarlo, aunque afirmó que no esperaba que se diera otro cierre de la administración. Los republicanos, que no quieren que se vuelva a producir otra paralización tras las críticas que sufrieron por la anterior, instaron al mandatario a apoyar el trato.

Fuentes del Congreso dijeron que el acuerdo incluye 1.370 millones de dólares para nuevas vallas fronterizas, monto cercano al del año pasado, pero no los 5.700 millones de dólares que Trump exige para la muralla.

En un tuit publicado la noche del martes, Trump insistió en que si el Congreso no le aprobaba los fondos para la construcción podría seguir insistiendo con el tema: “¡Independientemente del dinero para el Muro, se está construyendo mientras hablamos!”.

No obstante, el presiente promulgaría el acuerdo para evitar una nueva paralización, reportó el miércoles CNN, citando a dos fuentes que conversaron con Trump.

Reporte de Richard Cowan y Susan Cornwell; reporte adicional de Amanda Becker; escrito por Ginger Gibson; Editado en español por Janisse Huambachano