Trump dice reunión con demócratas por paralización del gobierno fue una "pérdida de tiempo"

WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que su reunión con los líderes demócratas del Congreso en busca de poner fin a la paralización parcial del Gobierno fue “una total pérdida de tiempo”.

“Pregunté lo que va a pasar en 30 días si abro las cosas rápidamente ¿van a aprobar la seguridad fronteriza que incluye un muro o una barrera de acero? Nancy dijo NO. Yo dije adiós”, escribió Trump en Twitter.

Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, confirmó que el mandatario abandonó la reunión cuando le dijeron que no respaldarían la financiación de un muro en la frontera.

“Le preguntó a la presidenta (de la Cámara Nancy) Pelosi: ‘¿Respaldarán mi muro?’ Ella dijo que no. Y él se levantó y dijo: ‘Entonces no tenemos nada que discutir’ y se fue. Una vez más, vimos un berrinche porque no podía salirse con la suya”, dijo Schumer a periodistas fuera de la Casa Blanca.

