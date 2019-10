EEUU amplía su lista negra para incluir a grandes empresas de IA de China

WASHINGTON/SHANGHAI, 8 oct (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos amplió su lista negra comercial para incluir a algunas de las principales empresas de inteligencia artificial de China, castigando a Pekín por su trato a las minorías musulmanas y aumentando las tensiones antes de las conversaciones comerciales de alto nivel que se celebrarán en Washington esta semana.

La decisión, que fue objeto de críticas desde Pekín, se dirige contra 20 oficinas de seguridad pública chinas y ocho empresas, entre ellas la empresa de videovigilancia Hikvision, así como a los líderes en tecnología de reconocimiento facial SenseTime Group Ltd y Megvii Technology Ltd.

La acción impide que las empresas compren componentes provenientes de empresas estadounidenses sin la aprobación del Gobierno de Estados Unidos, lo que constituye una medida potencialmente perjudicial para algunas de ellas. Sigue así el mismo modelo utilizado por Washington en su intento de limitar la influencia de Huawei Technologies Co Ltd, aunque en este caso argumenta razones de seguridad nacional.

Autoridades estadounidenses dijeron que la decisión no estaba ligada a la reanudación de las conversaciones comerciales con China de esta semana, pero que no significa que el presidente estadounidense, Donald Trump, abandone su férrea posición de cara a la negociación de las dos economías más grandes del mundo para tratar de poner fin a una guerra comercial de 15 meses de duración.

El Departamento de Comercio dijo en un informe que “las entidades han estado implicadas en violaciones de derechos humanos y abusos al implementar la campaña de represión de China, detenciones arbitrarias masivas y vigilancia de alta tecnología contra uigures, kazakos y otros miembros de grupos minoritarios musulmanes”.

“El Gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Comercio no pueden tolerar ni tolerarán la brutal supresión de las minorías étnicas dentro de China”, dijo el secretario de Comercio Wilbur Ross.

China dijo que Estados Unidos debería dejar de interferir en sus asuntos. Seguirá tomando medidas firmes y decididas para proteger su soberanía, dijo Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una sesión informativa con los medios de comunicación, sin entrar en detalles.

Hikvision, con un valor de mercado de unos 42.000 millones de dólares, se autodenomina el mayor fabricante de equipos de videovigilancia del mundo.

SenseTime, que dice tener una valoración de más de 7.500 millones de dólares, es una de las estrellas de IA con mayor valor del mundo, mientras que Megvii, respaldado por el gigante del comercio electrónico Alibaba, está valorada en alrededor de 4.000 millones de dólares y está preparando una oferta de salida a bolsa para recaudar al menos 500 millones de dólares en Hong Kong.

Las otras compañías de la lista son la empresa de reconocimiento de voz iFlytek Co, el fabricante de equipos de vigilancia Zhejiang Dahua Technology, la empresa de recuperación de datos Xiamen Meiya Pico Information Co, la empresa de reconocimiento facial Yitu Technology, y Yixin Science and Technology Co.

Información de David Shepardson en Washington y Josh Horwitz en Shanghai; Información adicional de Jane Lee en San Francisco, Cate Cadell en Pekín, Miyoung Kim y Jonathan Weber en Singapur, Samuel Shen y Liu Luoyan en Shanghai; Editado por Tom Brown y Edwina Gibbs; Traducido por Laura Hijón en la redacción de Gdansk