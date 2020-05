Trump dice tener sentimientos encontrados por acuerdo comercial con China

WASHINGTON/PEKÍN (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que tiene sentimientos encontrados sobre la continuación del acuerdo comercial Fase 1 entre Washington y Pekín, solo unas horas después de que altos funcionarios de comercio de ambos países se comprometieran a seguir adelante con la implementación del pacto pese a los estragos económicos por el coronavirus.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con legisladores republicanos en la Casa Blanca, en Washington, Mayo 8, 2020. REUTERS/Tom Brenner

En una llamada telefónica durante la noche, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer; el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; y el viceprimer ministro chino, Liu He, dejaron de lado las deterioradas relaciones entre ambos países y discutieron los progresos desde que el pacto entró en vigencia a mediados de febrero.

Los dos funcionarios del gabinete de Trump dijeron en una declaración conjunta que ambas partes “acordaron que, a pesar de la actual emergencia sanitaria mundial, ambos países esperan cumplir sus obligaciones en virtud del acuerdo de manera oportuna”.

El Ministerio de Comercio de China sostuvo que las dos partes acordaron mejorar el clima para la implementación del acuerdo Fase 1, que exige que Pekín aumente sus compras de bienes agrícolas, manufactureros, de energía y de servicios a Estados Unidos en 200.000 millones de dólares durante dos años.

El acuerdo generó una tregua parcial en la guerra comercial de 18 meses entre las dos economías más grandes del mundo, que provocó que Estados Unidos aumentara los aranceles a las importaciones chinas por un valor de 370.000 millones de dólares.

Trump, quien culpó a la gestión de China del brote de coronavirus en Wuhan a fines de 2019 de causar miles de muertes y millones de pérdidas de empleos en Estados Unidos, ha amenazado con poner fin al acuerdo comercial si el país asiático no cumple con sus compromisos de compras. El mandatario dijo el miércoles que evaluará el tema la próxima semana.

Pekín ha rechazado las afirmaciones de la administración Trump de que existe evidencia de que el nuevo coronavirus surgió de un laboratorio de Wuhan, una defensa que ha sido respaldada por científicos que han dicho que el virus parece haberse desarrollado en la naturaleza.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

Más temprano el viernes, justo antes de que el Departamento del Trabajo anunciara que Estados Unidos perdió la asombrosa cifra de 20,5 millones de empleos en abril, Trump dijo a Fox News Channel que está “pasando un momento muy difícil con China”.

Si bien inicialmente estaba “muy entusiasmado” por la firma del acuerdo comercial en enero, la pandemia ha cambiado desde entonces el punto de vista del mandatario.

“Mire, me siento distinto que antes”, dijo Trump, al que se le preguntó también si pensaba deshacer el acuerdo comercial Fase 1: “Estoy muy dividido por eso, aún no lo he decidido”.

Trump y algunos miembros de su gobierno han amenazado con acciones punitivas contra Pekín, incluidos posibles aranceles y llevar las cadenas de suministro fuera de China.

Si bien China ha realizado algunas compras de productos agrícolas a Estados Unidos, analistas dicen que éstas van muy por detrás del ritmo necesario para alcanzar el objetivo del primer año de subirlas en 77.000 millones de dólares, en un momento en que la economía china está comenzando a recuperarse de las medidas impuestas durante la pandemia.

Reporte de Roxanne Liu, Huizhong Wu y Lusha Zhang en Pekín, y Kanishka Singh en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme