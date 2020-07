China dice que advertencia de EEUU sobre región de Xinjiang daña a cadena de suministro global

Foto de archivo: banderas chinas ondean en Pekín, China, 29 de abril de 2020. REUTERS/Thomas Peter

PEKÍN, 14 jul (Reuters) - El Ministerio de Comercio de China dijo el martes que la “advertencia” de Washington a las compañías estadounidenses que trabajan en la región occidental de Xinjiang ha desestabilizado la cadena global de suministros.

El Departamento de Estado estadounidense dijo este mes a firmas de su país como Walmart Inc, Apple Inc y Amazon.com Inc que es riesgoso mantener cadenas de suministro asociadas con lo que describió como abusos a los derechos en Xinjiang.

El Ministerio de Comercio chino dijo que la iniciativa estadounidense está afectando también a la recuperación económica mundial de la pandemia del coronavirus.

Pekín adoptará las medidas necesarias para defender los derechos legales de las firmas chinas, agregó el ministerio en su comunicado.

Reporte de Roxanne Liu en Pekín y Meg Shen en Hong Kong; editado en español por Carlos Serrano