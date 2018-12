Trump amenaza con no firmar ninguna ley si no hay "perfecta seguridad fronteriza"

Foto de archivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión en la Casa Blanca en Washington, EEUU. El 18 de diciembre. 2018. REUTERS/Jim Young

WASHINGTON (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó nuevamente el jueves a los demócratas por no respaldar su propuesta de construcción de un muro en la frontera con México y dijo que no firmaría ninguna ley que no incluya su iniciativa de seguridad, poniendo en jaque el proyecto de gastos que el Congreso está negociando para evitar una paralización del Gobierno.

“Los demócratas, que saben que los Listones de Acero (Muro) son necesarios para la seguridad fronteriza, están poniendo la política por sobre el país”, escribió el presidente republicano en Twitter.

“No firmaré ninguna de sus leyes, incluida la de infraestructura, a menos que tenga perfecta seguridad fronteriza. ¡EEUU gana!”, agregó Trump en el mismo tuit.

Reporte de Lisa Lambert y Susan Heavey; Editado en español por Ana Laura Mitidieri