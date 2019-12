Regulador aéreo de EEUU propone hacer un seguimiento de la mayoría de los drones

Foto de archivo de un drone volando cerca de una bandera de EEUU en Reno, Nevada. May 21, 2019. REUTERS/Bob Strong

WASHINGTON, 26 dic (Reuters) - El principal regulador de aviación de Estados Unidos propuso el jueves una norma que permitiría el seguimiento remoto de la mayoría de los drones en el espacio aéreo local.

La Administración Federal de Aviación, o FAA, dijo que la regla propuesta exigirá que todos los drones que operan en Estados Unidos cumplan con los requisitos dentro de tres años.

El Congreso estadounidense ordenó a la FAA en 2016 que estableciera regulaciones o una orientación para julio de 2018 que permitiera que el público, la FAA, las fuerzas de orden y otros rastreen e identifiquen de manera remota los drones y sus operadores durante el vuelo.

Compañías ya están creando flotas de drones como un complemento para las minoristas en línea.

United Parcel Service Inc dijo en octubre que obtuvo la primera aprobación completa del gobierno para operar una aerolínea de drones, lo que le da una ventaja sobre sus rivales Amazon.com Inc y Alphabet Inc en el negocio naciente de entregas con drones.

Reporte de David Shepardson y Diane Bartz; Editado en español por Javier López de Lérida