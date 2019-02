Entrevista con Oprah alienta especulación sobre ambición presidencial de demócrata O'Rourke

IMAGEN DE ARCHIVO. Beto O'Rourke reconoce su derrota en una elección de senador por Texas, en el Paso. 6 de noviembre de 2018. REUTERS/Adria Malcolm

NUEVA YORK (Reuters) - Beto O’Rourke, el excongresista demócrata de Texas cuya fallida campaña para desplazar al senador republicano estadounidense Ted Cruz el año pasado logró récords de recaudación de fondos, volvió el martes a estar en el foco de atención política al conceder una entrevista televisada de Oprah Winfrey.

La aparición en “Oprah’s SuperSoul Conversations from Times Square” en Nueva York podría intensificar la especulación sobre el futuro político de O’Rourke, quien podría anunciar, o no, que intentará ser el candidato presidencial de su partido. La entrevista se emitirá el 16 de febrero en el canal de televisión por cable de Winfrey OWN.

El sólido desempeño de O’Rourke en un estado republicano, que era una causa perdida, alentó dos iniciativas de consultores y seguidores demócratas que ven al carismático político de 46 años como la cara de una nueva generación de líderes del partido.

El cofundador de DraftBeto.org Nate Lerner dijo que no esperaba un anuncio el martes.

“Lo que esperamos es más una señal sobre dónde está parado”, dijo Lerner, quien dirige Build the Wave, un comité de acción política demócrata que usa mensajes de texto para movilizar voluntarios.

O’Rourke ha mantenido un perfil relativamente bajo desde su estrecha derrota en noviembre. Una actitud que contrasta con la de otros demócratas como los senadores Kamala Harris, Elizabeth Warren, Cory Booker y Kirsten Gillibrand, quienes han lanzado sus postulaciones para desafiar al presidente Donald Trump y ya están visitando los estados que tendrán las primeras primarias.

Winfrey, la popular estrella de la televisión y empresaria, ya anunció que no competirá en las elecciones de 2020 y su programa ofrece una gran plataforma para O’Rourke.

Lerner dijo que entendía que algunos seguidores de O’Rourke están impacientándose. El senador y sus representantes no pudieron ser contactados el martes para realizar comentarios antes de la entrevista.

Reporte de Joseph Ax; Editado en español por Lucila Sigal