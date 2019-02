Foto de archivo. La senadora demócrata Elizabeth Warren en Concord, Nuevo Hampshire, Estados Unidos. 12 de enero de 2019. REUTERS/Brian Snyder

(Reuters) - La senadora Elizabeth Warren, aspirante demócrata a la Casa Blanca, se definió como “nativa estadounidense” en su tarjeta de registro de 1986 para el Colegio de Abogados de Texas, reportó el martes el Washington Post.

La revelación marca el último giro en una controversia alrededor de Warren y sus afirmaciones de que tiene ascendencia indígena mientras recauda fondos y contrata personal antes de un esperado lanzamiento formal de su campaña en 2020 para la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

La tarjeta de registro amarilla, que data de abril de 1986, fue llenada con tinta azul y firmada por Warren, reportó el Post.

Una fotografía del documento, publicada en internet por el diario, muestra que la senadora puso la universidad y la escuela de Derecho a la que asistió. En una línea destinada a la raza, la política escribió “nativa estadounidense”.

El Post reportó que Warren ofreció disculpas en una entrevista por identificarse como indígena. El diario dijo que la oficina de la política no negó la autenticidad del documento. Periodistas de Reuters no vieron la tarjeta personalmente y no fue posible contactarse con ella para comentarios.

Warren enfureció a líderes indígenas y a algunos de sus compañeros de partido cuando anunció que se había realizado una prueba de ADN para dar fina a las críticas de los republicanos, especialmente del presidente Donald Trump, sobre las declaraciones acerca de sus ancestros.

Los resultados mostraron que Warren tenía por lo menos un ancestro nativo estadounidense muchas generaciones atrás.

Sin embargo, líderes indígenas del país la criticaron por usar una prueba de ADN para adjudicarse una vaga conexión con una nación tribal, alegando que la cultura y la soberanía eran tan importantes como la sangre y que los test no conferían una ciudadanía indígena.

Reporte de Dan Whitcomb. Editado en español por Lucila Sigal