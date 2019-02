Daly de la Fed no ve justificación para subir tasas este año: entrevista WSJ

Imagen de archivo de la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, posando tras dar un discurso en Idaho Falls, EEUU, Noviembre 12 2018. REUTERS/Ann Saphir.

SAN DIEGO (Reuters) - La Reserva Federal probablemente no necesitará subir las tasas de interés de Estados Unidos este año dada la desaceleración del crecimiento económico y una apagada inflación, dijo la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, al Wall Street Journal en una entrevista publicada el viernes.

“Si la economía evoluciona tal como acabo de decirlo, espero un crecimiento de 2 por ciento, una inflación de 1,9 por ciento, no hay una sensación de que estén aumentando (las presiones sobre los precios), no hay una sensación de que tengamos una aceleración, entonces creo que no existe justificación para un alza de tasas” este año, dijo Daly, según el diario.

