RESUMEN-Mercados no percibieron señales de una pausa de la Fed: Kaplan

Foto de archivo del presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, posando en un evento en El Paso, Texas. Oct 2 2018. REUTERS/Ann Saphir

AUSTIN, EEUU (Reuters) - La decisión de la Reserva Federal el miércoles de eliminar su compromiso de más alzas de las tasas de interés y ser “paciente” antes de nuevos movimientos tomó por sorpresa a los mercados financieros y los economistas, pero las señales eran evidentes.

Al menos eso es lo que piensa el presidente del banco de la Reserva Federal de Dallas, quien ha estado advirtiendo de los riesgos para el crecimiento desde octubre, sobre la base de la expansión de los diferenciales de crédito que apuntan a condiciones financieras más estrictas.

Si bien los diferenciales de crédito se han reducido desde entonces, lo que indica condiciones financieras más holgadas, un crecimiento mundial más lento ha incrementado las preocupaciones, sostuvo el viernes.

“No estoy diciendo que nunca volveremos a subir las tasas”, dijo Kaplan a periodistas después de una charla en Austin. “Estoy diciendo que no deberíamos tomar ninguna medida ahora, en mi opinión, en los primeros trimestres. Y me reservo el derecho a cambiar de opinión”.

Kaplan señaló que en los próximos meses estará pendiente de si el diferencial de crédito se dispara nuevamente, así como el gasto comercial, las ganancias corporativas y las condiciones financieras.

El giro de la Fed fue “desconcertante”, dijo Roberto Perli, un economista de Cornerstone Macro, que tuvo una de las reacciones más moderadas. El estratega de Barclays, Michael Gapen, sostuvo que las comunicaciones de la Reserva Federal estaban rotas.

“Al salir de la reunión de diciembre, me preocupaba que tal vez no estuviéramos en el lugar correcto o no estuviéramos comunicando la postura apropiada. Creo que a nuestro favor, lo rectificamos”, dijo Kaplan.

El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, en una entrevista anterior con CNBC, también dijo que estaba satisfecho con la nueva postura de la Fed.

Reporte de Ann Saphir, Howard Schneider, Richard Leong y Dan Burns; Editado en español por Javier López de Lérida