Mercados comienzan a anticipar tasas de interés negativas en EEUU

(Reuters) - Los mercados financieros comenzaron el jueves a cotizar por primera vez un entorno de tasas de interés negativas en Estados Unidos, un lugar al que la Reserva Federal está decidida a no llegar, mientras los inversores se enfrentan a las consecuencias económicas del brote del nuevo coronavirus.

Imagen de archivo de la Bolsa de Valores de Nueva York en el distrito financiero de Manhattan, en medio del brote de coronavirus, en Nueva York, EEUU, Abril 26, 2020. REUTERS/Jeenah Moon

Funcionarios del banco central de Estados Unidos, incluyendo a su presidente Jerome Powell, han dicho que no consideran que las tasas negativas sean apropiadas en el país.

Pero algunos inversionistas podrían estar viendo un resultado mucho peor de la crisis provocada por el coronavirus, lo que podría obligar a la Reserva Federal a ser aún más innovadora en su respuesta a la crisis.

“Todo es posible. Estamos en terrenos inexplorados en lo que respecta a la economía de Estados Unidos”, dijo Tom di Galoma, director ejecutivo de Seaport Global Holdings.

Los futuros de los fondos federales, que son un indicador de dónde esperan los mercados que esté el tipo de interés de referencia de la Fed para los préstamos interbancarios, han empezado a poner precios en un entorno de tasas ligeramente negativas a partir de diciembre.

El banco central de Estados Unidos redujo su tasa de fondos federales a casi cero en marzo y ha lanzado numerosos programas diseñados para apuntalar los mercados financieros y respaldar la economía mientras el desempleo se dispara y el crecimiento económico se desmorona.

La presidenta del banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el jueves que el banco central todavía tiene herramientas para impulsar la economía y que la gente con la que habla no espera una recuperación en forma de “V”, es decir, rápida.

Se considera que la Reserva Federal es reacia a recortar los tasas a territorio negativo debido al temor a que no sea eficaz para estimular el crecimiento y porque podría perturbar los grandes mercados monetarios de Estados Unidos.

“No hay nada que sugiera que las tasas de interés negativas sean una opción adecuada para Estados Unidos”, aseguró el jueves el presidente del banco la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin.

“Creo que las tasas de interés negativas se han probado en otros lugares y no he visto nada personalmente que me haga pensar que vale la pena probarlas aquí”, dijo Barkin en una entrevista con la CNBC.

Analistas de TD Securities dijeron que el movimiento del jueves se debió probablemente a un reposicionamiento del mercado o a un cortocircuito, en el que las personas que apuestan por tasas más altas se quedan atrapadas y tienen que cubrir sus posiciones.

“A corto plazo, esperamos que la Reserva Federal rechace las tasas negativas en los próximos comentarios”, dijeron.

Jeffrey Gundlach, director ejecutivo de DoubleLine Capital, dijo el miércoles en Twitter que la presión sobre la Reserva Federal para que reduzca las tasas a menos de cero crecerá a medida que el Tesoro de Estados Unidos aumente sus emisiones de deuda a corto plazo, pero que cualquier movimiento para hacerlo sería “fatal”.

Reporte de Karen Brettell, Editado en español por Javier López de Lérida