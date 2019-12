Fiestas de fin de año en Wall Street cambian el alcohol por programas de ejercicios y batidos

NUEVA YORK, 18 dic (Reuters) - Los batidos de frutas pueden convertirse en el nuevo martini en las fiestas navideñas de Wall Street.

Imagen del letrero de la calle Wall St. afuera de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por su sigla en inglés) en Nueva York, Estados Unidos. 17 de diciembre, 2019. REUTERS/Brendan McDermid

La firma de servicios financieros BTIG LLC, por ejemplo, eliminó el alcohol de su celebración anual. En cambio, los empleados hicieron yoga y ejercicios como los de los campamentos militares deportivos, jugaron ping-pong y tomaron licuados, jugos y agua con frutas.

“Me siento adolorida, sólo que de una manera diferente”, bromeó una empleada de BTIG la mañana después de ponerse indumentaria deportiva de la marca Lululemon para competir con sus colegas. “No me duele la cabeza, me duele el cuerpo”.

BTIG es un caso atípico en Wall Street, pero entrevistas con algunos empleados, personal de eventos y aquellos que trabajan en la industria del bienestar sugieren que cada vez más eventos de empresas están dejando de ser bacanales regadas de alcohol.

Los empleados más jóvenes están cada vez más conscientes de la salud y las compañías están en sintonía con la responsabilidad en los eventos corporativos en la era #MeToo.

El Pierre, un hotel de lujo cerca de Central Park, presentó “cócteles sin alcohol” especiales en fiestas de fin de año para cerca de media decena de firmas financieras este año, como parte de la mayor demanda de eventos sin alcohol, según el director de catering Bill Spinner.

Barry’s Bootcamp, una cadena de clubes de fitness popular en Wall Street, ha visto un aumento en las reservas de firmas financieras para entrenamientos de empleados y clientes en esta temporada festiva, según la directora de marketing comunitario Alisa Holzer.

La tendencia emergente en Wall Street está replicando fiestas similares que ya se realizan en la industria de la tecnología, con la que compite cada vez más por el talento.

Seedlip, que produce destilados sin alcohol, recientemente organizó una fiesta para Google con 1.200 invitados en el Rolling Greens Nursery en Los Ángeles. Se sirvieron aproximadamente 700 “Holiday CosNOs” y otros cócteles sin alcohol, dijo la portavoz Lorena Tapiero.

Sin embargo, el alcohol sigue teniendo una gran presencia en las fiestas de Wall Street.

Los bares estuvieron abiertos y repletos en las veladas de Nueva York organizadas por BlackRock Inc, DE Shaw & Co, JPMorgan Chase & Co, Evercore Inc, HSBC Holdings Plc y Credit Suisse Group, según asistentes y publicaciones en las redes sociales.

Las fiestas ofrecieron diversiones como un concurso de limbo y contorsionistas profesionales. Las empresas declinaron hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes.

Un empleado que asistió a una de las fiestas la describió como “alegre y prendida”.

Reporte de Lawrence Delevingne, Imani Moise y Elizabeth Dilts Marshall en Nueva York; Editado en español por Janisse Huambachano