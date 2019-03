Para quienes buscan asilo y están en México, juez de EEUU se pregunta cómo atender sus solicitudes

Imagen de archivo. Grupo de migrantes centroamericanos rendidos hacia la patrulla fronteriza estadounidense, cerca de la frontera mexicana en El Paso, Texas, EEUU. 6 de marzo de 2019. REUTERS/Lucy Nicholson A group of Central American migrants surrenders to U.S. Border Patrol Agents south of the U.S.-Mexico border fence in El Paso, Texas, U.S., March 6, 2019.