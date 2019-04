Trump dice que considera enviar a inmigrantes ilegales a ciudades santuario

Imagen de archivo. Un hombre fotografía el edificio TransAmerica en San Francisco. 25 de enero de 2013. REUTERS/Robert Galbraith

WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que estaba considerando enviar a inmigrantes que estuvieran de forma ilegal en el país a las llamadas ciudades santuario.

“Debido al hecho de que los Demócratas no están dispuestos a modificar nuestras muy peligrosas leyes migratorias, de hecho estamos, tal como se reportó, considerando muy seriamente ubicar a los Inmigrantes Ilegales sólo en Ciudades Santuario”, escribió Trump en Twitter.

Las ciudades santuarios son jurisdicciones locales que se abstienen de cooperar con las autoridades locales de inmigración, que detienen a los indocumentados para eventualmente deportalos.

The Washington Post fue el primero en reportar que la Casa Blanca estaba considerando un plan para transportar a inmigrantes detenidos y liberarlos en ciudades santuarios que, en general, son bastiones demócratas.

San Francisco, la ciudad natal de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es uno de esos lugares.

En comentarios a periodistas el viernes, Pelosi afirmó que no tenía conocimiento del reporte del periódico. Pero agregó que “es solo otra noción que no es digna de la presidencia de Estados Unidos y no respeta los desafíos que enfrentamos, como país, como personas, para abordar lo que somos, una nación de inmigrantes”.

Pelosi se encontraba en Leesburg, Virginia, donde los demócratas terminaban un retiro de tres días.

