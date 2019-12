EEUU dice que su dron fue derribado por defensas aéreas rusas en Libia

7 dic (Reuters) - El ejército de EEUU cree que un dron estadounidense desarmado, previamente reportado como perdido cerca de la capital de Libia el mes pasado, fue derribado por las defensas aéreas rusas y está exigiendo la devolución de los restos de la aeronave, dice el Comando de África de EEUU.

El derribo pondría de relieve el papel cada vez más importante de Moscú en Libia, donde supuestamente mercenarios rusos están interviniendo en la guerra civil en nombre del comandante Khalifa Haftar, que tiene su base en el este del país.

Haftar ha intentado tomar la capital, Trípoli, que ahora está en manos del internacionalmente reconocido Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) de Libia.

El general del Ejército de Estados Unidos Stephen Townsend, que lidera el Comando africano, dijo que creía que los operadores de las defensas aéreas “no sabían que era un dron de Estados Unidos cuando dispararon contra él”.

“Pero ciertamente saben a quién pertenece ahora y se niegan a devolverlo. Dicen que no saben dónde está, pero no me lo creo”, dijo Townsend a Reuters en un comunicado, sin dar más explicaciones.

La evaluación de EEUU, que no había sido divulgada anteriormente, concluye que ni los contratistas militares privados rusos ni el llamado Ejército Nacional Libio de Haftar operaban las defensas aéreas en el momento en que se informó de la pérdida del dron teledirigido el 21 de noviembre, dijo el portavoz del Comando de África, el coronel de la Fuerza Aérea Christopher Karns.

