Exmilitar y fuente de WikiLeaks Manning vuelve a prisión por desafiar citación de gran jurado

WASHINGTON, 16 mayo (Reuters) - Un juez federal declaró a la exmilitar estadounidense y fuente de WikiLeaks Chelsea Manning en desacato a la corte y ordenó que vuelva a prisión el jueves, por rehusarse a testificar ante un gran jurado federal, dijeron su equipo legal y un funcionario.

Manning fue condenada por una corte marcial militar en 2013 bajo cargos de espionaje y otras ofensas debido a la filtración de una gran cantidad de reportes militares y cables del Departamento de Estado a WikiLeaks mientras era analista de inteligencia en Irak.

El expresidente Barack Obama posteriormente redujo su condena y fue liberada en mayo de 2017.

Manning fue citada para testificar en una audiencia ante un gran jurado sobre evidencia que reunieron fiscales, que durante años han estado investigando a WikiLeaks y que recientemente presentaron una acusación contra su fundador, Julian Assange.

La exmilitar se rehusó a testificar y previamente este año fue encarcelada durante 62 días por desacato a la corte.

El juez de distrito de Estados Unidos Anthony Trenga la envió de vuelta a prisión el jueves y ordenó que si no cumple con la citación, después de 30 días será multada con 500 dólares diarios y podría subir a 1.000 dólares diarios si sigue rehusándose a testificar después de 60 días.

Manning fue llevada inmediatamente a una prisión local en Alexandria, Virginia.

“Intentar coaccionarme con una citación de un gran jurado no va a funcionar. Yo no voy a cooperar con este o ningún otro gran jurado”, dijo Manning antes de entrar a la corte federal para la audiencia del jueves. “Enfrentar la prisión nuevamente, potencialmente hoy, no cambia mi posición”, agregó.

