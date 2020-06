Histórica librería de California agota todos sus libros sobre discriminación racial

Imagen de archivo de personas participando de una vigilia cerca de Gracie Mansion mientras continúan las protestas por la muerte de George Floyd mientras se encontraba bajo custodia policial, en Nueva York, Estados Unidos. 3 de junio, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

OAKLAND, EEUU, 8 jun (Reuters) - Marcus Books, de Oakland, California, ha atendido a la comunidad negra de Bay Area con libros de afroamericanos y sobre la comunidad durante los últimos 60 años.

Sus puertas han estado abiertas durante eventos notables en las relaciones raciales de Estados Unidos, desde los movimientos por los derechos civiles y el poder negro a los asesinatos de Malcolm X y Martin Luther King Jr. en la década de 1960 hasta la paliza a Rodney King en 1991 en Los Ángeles y el movimiento Black Lives Matter de la última década.

Ahora está viendo un aumento de las ventas de libros sobre la historia de la discriminación racial en Estados Unidos después de las muertes a manos de la policía de Breonna Taylor en Louisville, Kentucky, en la primavera boreal, y de George Floyd, en Mineápolis.

Blanche Richardson, quien está a cargo de Marcus Books y cuyos padres fundaron la librería independiente en la década de 1960, dijo: “La gente simplemente está rogando por algo que explique lo que está pasando y cómo pueden hacer una diferencia y cambiarlo”.

La muerte el 25 de mayo de Floyd, quien fue estrangulado con la rodilla por un policía blanco en Mineápolis, ha desatado protestas a lo largo de Estados Unidos y el resto del mundo.

Los libros de no ficción sobre la experiencia negra encabezan la lista de más vendidos en Amazon.com, entre ellos textos para niños como “Somos diferentes, somos iguales”.

En Marcus Books, se agotaron “White Fragility” de Robin DiAngelo, “How To Be an Antiracist” de Ibram X. Kendi y “Between the World and Me” de Ta-Nehisi Coates.

Richardson ve el aumento como positivo para hablar sobre el tema en todo el país.

“Es muy alentador ver el número de personas blancas sinceras que buscan respuestas y hacer cambios. Y eso es diferente de lo que hemos visto antes en un sentido abrumador. Te vuelve (...) cautelosamente esperanzado, pero esperanzado”, dijo Richardson.

Reporte de Nathan Frandino. Escrito por Diane Craft. Editado en español por Lucila Sigal