Hermano de George Floyd dice a Congreso EEUU: "Él no merecía morir por 20 dólares"

WASHINGTON, 10 jun (Reuters) - Una comisión del congreso que enfrenta la injusticia social y la violencia policial escuchó el miércoles un apasionado llamado de un hermano de George Floyd para que sus miembros no permitan que su muerte bajo custodia policial en Mineápolis haya sido en vano, lamentado que “él no merecía morir por 20 dólares”.

Philonise Floyd comparece ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes en Washington para ofrecer su testimonio sobre el asesinato de su hermano George Floyd, que descandenó una ola de protestas y disturbios en Estados Unidos en reclamo por los actos de racismo y brutalidad policial en el país. Junio 10, 2020. Michael Reynolds/Pool via REUTERS

Más de dos semanas después de que George Floyd muriera a manos de un policía en Mineápolis que lo asfixió presionándole el cuello con su rodilla por casi nueve minutos, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes realizó su primera audiencia formal para examinar los temas detrás de las semanas de protestas, mientras evalúa proyectos de profundas reformas.

Floyd, un hombre nacido en Houston que había trabajado como guardia de seguridad en clubes nocturnos, estaba desarmado cuando fue puesto bajo custodia afuera de un mercado donde un empleado denunció que un hombre con una descripción similar intentó pagar cigarrillos con un billete falsificado.

“George no le hizo daño a nadie ese día. No merecía morir por 20 dólares. Les pregunto ¿Es ese el valor de un hombre negro? ¿20 dólares? Esto es 2020. Ya es suficiente”, dijo Philonise Floyd, de 42 años y residente de la ciudad de Misuri, Texas, cerca de Houston. “Depende de ustedes asegurarse de que su muerte no haya sido en vano”.

Él sepultó a su hermano el martes y rompió en lágrimas en el estrado al describir cómo no había podido despedirse.

“Estoy aquí para pedirles que lo detengan. Detengan el dolor”, dijo Floyd. “George pidió ayuda y fue ignorado. Por favor, escuchen el llamado que les hago ahora, a los llamados de nuestra familia y los llamados en las calles de todo el mundo”.

La emotiva audiencia incluyó expresiones de pesar de legisladores y testigos por la muerte de Floyd el 25 de mayo, la más reciente de una serie de muertes de hombres y mujeres afroamericanos a manos de la policía que ha causado ira en las calles de Estados Unidos y llamados a reformas reut.rs/37iCkz1. [nL1N2DL13K]

La audiencia, sin embargo, también destacó las divisiones en el Congreso y el país entre quienes promueven profundos cambios a las prácticas de la policía y quienes defienden el trabajo de las agencias de la ley y atribuyen los problemas a, como lo explicó un legislador republicano, “unas pocas manzanas podridas”.

No estaba claro si los legisladores aprobarían un proyecto de ley o si el presidente Donald Trump cooperaría.

“Justicia para George”, dijo Philonise Floyd a periodistas camino a la audiencia.

La Comisión Judicial se está preparando para impulsar en la Cámara de Representantes un amplio paquete que busca combatir la violencia policial y la injusticia racial antes del 4 de julio, y se espera que realice nuevas audiencias la próxima semana para preparar una ley que será votada por el pleno de la Cámara baja.

Reporte de David Morgan y Richard Cowan; Editado en Español por Ricardo Figueroa