Informe Mueller da munición política a demócratas en EEUU, pero no hay consenso sobre cómo usarla

Por Sarah N. Lynch y Andy Sullivan

Un reportero lleva una copia oficial del reporte del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en la elección presidencial de 2016, a las afueras del Departamento de Justicia, Washington, EEUU. 18 abril 2019. REUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON (Reuters) - El informe del fiscal especial Robert Mueller sobre el rol de Rusia en las elecciones de 2016 en Estados Unidos proporcionó detalles sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump para frustrar una investigación federal, dando a los demócratas mucha munición política contra el político republicano, pero no existe consenso sobre cómo usarla.

El informe de 448 páginas mostró una imagen clara de cómo Trump intentó obstaculizar la investigación de Mueller, pero no concluyó que el presidente haya cometido el delito de obstrucción a la justicia, aunque tampoco lo exoneró.

Mueller señaló que el Congreso tiene el poder para determinar si Trump violó la ley, lo que hizo que los demócratas rápidamente se comprometieran a seguir adelante con las investigaciones contra el presidente.

Pero líderes del partido opositor rechazaron plantear el tema del juicio político solo 18 meses antes de las elecciones presidenciales de 2020, a pesar de que algunos importantes miembros del ala progresista del partido, sobre todo la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, prometieron impulsar la idea.

“Muchos saben que no me complacen las discusiones sobre un juicio político. No hice campaña sobre eso y rara vez lo discutí de forma espontánea”, dijo en Twitter. “Pero el informe pone esto directamente en nuestra puerta”.

Doug Collins, el principal legislador republicano en la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, dijo que los demócratas malinterpretaron una sección del informe sobre la obstrucción de la justicia para adaptarla a su agenda antiTrump.

“Parece que hay cierta confusión... Esto no es una cuestión de interpretación legal, es comprensión de lectura”, escribió Collins en Twitter. “El informe no dice que el Congreso deba investigar la obstrucción ahora. Dice que el Congreso puede promulgar leyes sobre la obstrucción bajo los poderes del Artículo I”, dijo Collins.

Muchos de los hallazgos del informe seguramente se repetirán en la campaña presidencial en medio de los intentos demócratas por evitar la reelección de Trump, aunque los precandidatos presidenciales del partido opositor se mostraron cautelosos tras la divulgación del informe.

El informe de Mueller destacó “numerosos vínculos” entre el Gobierno ruso y la campaña de Trump y dijo que los colaboradores del presidente esperaban beneficios electorales “de la información robada”, en referencia a los correos electrónicos de miembros del Partido Demócrata que fueron pirateados.

Pero Mueller, un exdirector del FBI, concluyó que no había pruebas suficientes para establecer que la campaña de Trump fue parte de una conspiración criminal con Moscú.

UN JUICIO POLÍTICO IMPROBABLE

Cualquier intento por destituir al mandatario comenzaría en la Casa de Representantes, liderada por los demócratas, pero la salida de Trump requeriría el apoyo del Senado, de mayoría republicana, algo totalmente improbable.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, dijo que emitiría algunas citaciones para conseguir el informe de Mueller sin edición y le pidió al fiscal especial que declare ante el panel antes del 23 de mayo.

Es probable que la citación sea emitida el viernes, dijo una fuente cercana al asunto.

Nadler dijo a reporteros que Mueller probablemente escribió el informe con la intención de proporcionar al Congreso una hoja de ruta para futuras acciones, pero el congresista dijo que era demasiado pronto para hablar sobre un juicio político.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, aconsejó no intentar destituir a Trump en este momento.

“En base a lo que hemos visto hasta la fecha, avanzar en el juicio político no vale la pena en este momento. Muy francamente, hay una elección en 18 meses y el pueblo estadounidense emitirá un juicio”, dijo Hoyer a CNN.

Reporte de Sarah N. Lynch y Andy Sullivan. Información adicional de Steve Holland, Eric Beech y David Morgan. Escrito por John Whitesides y Alistair Bell. Editado en español por Rodrigo Charme