Asesor de Seguridad Nacional EEUU advierte a Reino Unido sobre participación de Huawei en 5G: FT

Imagen de archivo de una azafata con una credencial con el logo de Huawei en la World 5G Exhibition de Pekín, China. 22 noviembre 2019. REUTERS/Jason Lee

24 dic (Reuters) - El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O’Brien, alertó a Reino Unido sobre el peligro de permitir que la empresa china Huawei Technologies Co Ltd participe en sus redes de telecomunicaciones 5G, pues supondría un riesgo para sus servicios de inteligencia, informó el Financial Times.

“Sólo van a robar secretos de Estado al por mayor, ya sean secretos nucleares del Reino Unido o secretos del MI6 o el MI5”, dijo O’Brien al FT en una entrevista publicada el martes.

“Es un poco chocante para nosotros que en Reino Unido vean a Huawei como una especie de decisión de carácter comercial. El 5G es una decisión de seguridad nacional”, agregó.

O’Brien dijo que la gente de Europa, Japón, Nueva Zelanda y Australia está empezando a entender las preocupaciones planteadas por Estados Unidos con respecto a Huawei.

Washington ha estado presionando a otras naciones para que no concedan a Huawei acceso a las redes 5G, al argumentar que la tecnología de la compañía podría ser utilizada por Pekín para espiar, algo que la empresa china ha negado en repetidas ocasiones.

En mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que prohíbe a las empresas estadounidenses utilizar equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas a las que se califica como riesgo para la seguridad nacional.

Washington añadió también a Huawei en su lista negra comercial en mayo, citando preocupaciones de seguridad nacional.

Reporte de Kanishka Singh en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano