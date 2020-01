"Bad Boys for Life" supera a "Dolittle" y a "1917" en taquilla Norteamérica

LOS ANGELES, 19 ene (Variety.com) - “Bad Boys for Life” de Sony, la tercera entrega de la serie protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, superó las expectativas y a su competencia el fin de semana, dejando atrás a “Dolittle” y “1917” de Universal.

Will Smith y Martin Lawrence en el estreno de "Bad Boys for Life" en Los Ángeles. EEUU. 14 enero 2020. REUTERS/Mario Anzuoni/FOTO DE ARCHIVO

“Bad Boys for Life” recaudó 59 millones de dólares durante el fin de semana y debería cruzar los 68 millones de dólares el lunes, que es feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King Jr.

De cara al fin de semana largo, se preveía que “Bad Boys” anotara entre 38 millones de dólares y 45 millones de dólares en su debut. Pero el boca a boca sólido tanto del público como de la crítica (obtuvo un CinemaScore “A” de los cinéfilos y un 76% en Rotten Tomatoes) impulsó la venta de entradas y justificó la decisión de Sony de revivir una franquicia de 17 años.

“Bad Boys for Life” tiene la segunda mayor apertura para un lanzamiento en enero, detrás de “American Sniper” con 107 millones de dólares, así como el mejor comienzo de Sony para una película con clasificación R. La película tuvo un costo de 90 millones de dólares y una cuarta entrega ya está en proceso.

¿Una película que probablemente no tenga una secuela? “Dolittle”, aventura de fantasía para niños que ha asediada por problemas de producción y fustigada por los críticos.

El estudio esperaba que la interpretación de la estrella Robert Downey Jr. sobre el veterinario que puede hablar con sus pacientes de cuatro patas podría encender una nueva franquicia. Pero ya no parece probable después de un estreno decepcionante: quedó en el número 2 con 22 millones de dólares y se prevé que gane 30 millones de dólares en el fin de semana de cuatro días.

La tibia recaudación preocupa al estudio ya que la necesidad de volver a grabar escenas elevó su costo de producción a cerca de 180 millones de dólares. “Dolittle” se lanzó en el extranjero con una recaudación de 17 millones de dólares, con lo que la taquilla global asciende a 50 millones de dólares, pero la película necesitará fuerza en los cines para no cerrar en rojo.

Se suponía que “Dolittle” se lanzaría en mayo pasado, pero se retrasó dos veces por problemas de producción, algo desafortunado porque Universal sufrió un fracaso de gran presupuesto con “Cats”.

Pero no todo son malas noticias para Universal.

Después de anotar un puñado de nominaciones al Oscar y llevarse a casa el primer premio de los Premios PGA, “1917” obtuvo otros 22,1 millones de dólares en su segundo fin de semana. El drama de la Primera Guerra Mundial del director Sam Mendes debería lograr 27 millones de dólares al lunes, lo que pondría las ventas de boletos nacionales por encima de 80 millones de dólares.

“Jumanji: The Next Level” de Sony y “Star Wars: The Rise of Skywalker” de Disney completaron los cinco primeros lugares en la taquilla

Editado en español por Janisse Huambachano