"Hobbs & Shaw" termina en primer lugar con recaudación de 60 mln dlr en Norteamérica

LOS ANGELES (Reuters) - “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” de Universal llegó en primer lugar a la línea de meta de la taquilla, debutando con una recaudación de 60,8 millones dólares de 4.253 ubicaciones en América del Norte.

Premiere de "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" en Los Angeles, California, EEUU, 13 julio 2019. REUTERS/Mario Anzuoni/Imagen de archivo

Se espera que el spin-off, protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, logre ventas aun mayores en el extranjero, donde la franquicia de acción es muy popular. “Hobbs & Shaw” comenzó internacionalmente con 120 millones de dólares para un inicio global de 180 millones de dólares.

La serie “Fast & Furious” ha generado más de 5.000 millones de dólares a nivel mundial con ocho películas.

“Estamos muy emocionados con el lanzamiento mundial, un comienzo tremendo con un gran mercado como China aún por venir”, dijo Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal.

La cifra de 180 millones de dólares representa el quinto lanzamiento global más taquillero de Universal, detrás de “The Fate of the Furious”, “Jurassic World”, “Furious 7” y “Fifty Shades of Grey”.

En “Hobbs & Shaw”, el primer spin-off del universo “Fast & Furious”, los personajes Luke Hobbs y Deckard Shaw, interpretados por Johnson y Statham, respectivamente, se unen para derrotar a un anarquista genéticamente mejorado, Idris Elba.

“Once Upon a Time in Hollywood” de Sony y del director Quentin Tarantino tuvo un fuerte segundo fin de semana en los cines, quedando tercero en las listas de taquilla nacionales. El drama con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie recaudó 20 millones de dólares, marcando una disminución del 51% desde su salida inaugural. Tras 10 días de lanzamiento, la cinta ha ganado 78 millones de dólares en Norteamérica.

Mientras tanto, el actual campeón de Disney, “The Lion King”, se deslizó al puesto número 2 con 38 millones de dólares. La versión hiperrealista, dirigida por Jon Favreau, es la cuarta película de Disney este año en cruzar los 400 millones de dólares en ventas de boletos nacionales.

“Spider-Man: Far From Home” de Sony se ubicó en el cuarto lugar, generando 7,7 millones de dólares, con lo que su recaudación en Norteamérica asciende a 360 millones de dólares. La secuela ha ganado 1.080 millones de dólares en todo el mundo, incluidos 715 millones de dólares en la taquilla internacional.

Completando los cinco primeros puestos se ubicó “Toy Story 4” de Disney con 7,2 millones de dólares, llevando la cinta animada a 410 millones de dólares en la taquilla nacional.